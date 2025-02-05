В Украину завезли сотни килограммов опасных продуктов из Турции: детали (фото)

На Киевщине утилизировали 810 кг импортируемых овощей. В них, как сообщили в Госпродпотребслужбе, превышено содержание нитратов.

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В Борисполе Киевской области была уничтожена партия груза со свежими кабачками из Турции весом 810 кг. Об этом информируют в Госпродпотребслужбе.

Как отмечается, при осуществлении мероприятий государственного контроля в указанной продукции было обнаружено превышенное содержание нитратов.

В соответствии с требованиями законодательства, груз был задержан для его уничтожения.

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей объясняют, что опасными считаются пищевые продукты, которые являются непригодными для потребления и вредными для здоровья. В частности, к некачественной и опасной относится продукция, которая не соответствует обязательным требованиям действующих в Украине нормативно-правовых актов и нормативных документов по ее безопасности для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды.

В начале февраля 2023 года в Госпродпотребслужбе сообщали, что в Украину попали опасные орехи, которые вызывают рак печени. В продукте обнаружен вредный для организма человека токсин.

Перед этим в Украине обнаружили партию печенья, изготовленного в Румынии компанией Ro Star SA. В составе продукции, которая экспортировалась из Польши, нашли слишком высокое содержание акриламида.

Еще раньше в кофе, который завезли в Украину из Германии, обнаружили хлорпирифос, который применяют для защиты растений от вредных насекомых. Употребление такого кофе способно даже привести к коме.