Убивчий присмак: лікарі розповіли про те, як випадково не отруїтися кабачками

Кабачок є доволі популярним продуктом, який має низку переваг для здоров'я. Однак нещодавно вчені з'ясували, що одна відмінна риса може розділяти момент, коли корисний овоч може стати справжньою отрутою.

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У 2024 році лікарям вдалося задокументувати рідкісний випадок отруєння кукурбітацином, спричинений вживанням кабачків. Це захворювання було діагностовано у 54-річної жінки з Чехії після того, як у неї з'явилися важкі шлунково-кишкові симптоми і пошкодження печінки. Симптоми почалися незабаром після того, як вона з'їла хліб, що містить їх. Всупереч своїй рідкісності, це реальна загроза, знати про яку повинен кожен любитель подібних продуктів, пише Health.

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Лікарі встановили, що причиною захворювання були кукурбітацини — природні сполуки, що містяться в кабачках, цукіні, огірках і динях, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Polish Archives of Internal Medicine. Ці сполуки, зазвичай нешкідливі, можуть стати токсичними за певних екологічних стресів або через генетичні зміни в рослинах.

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Отруєння кукурбітацином характеризується раптовими симптомами, такими як нудота, блювота і діарея, часто протягом кількох хвилин або годин після вживання токсичної рослини. У важких випадках можуть спостерігатися зниження артеріального тиску та судинні ефекти. У цього захворювання немає спеціального діагностичного тесту і протиотрути, тому дуже важливими є точна історія хвороби і симптоматичне лікування.

Хоча випадки отруєння кукурбітацином рідкісні, їх зафіксовано в усьому світі й часто пов'язано з вживанням продуктів із гірким смаком. Експерти наголошують, що саме гіркота є ключовою ознакою токсичності. Інформованість споживачів і медичних працівників має вирішальне значення, оскільки багато хто не знає про ризики. Прості профілактичні заходи, такі як дегустація невеликого шматочка цукіні перед приготуванням, можуть звести ризик до мінімуму.

Незважаючи на ризики, експерти, такі як Бабета Чапкова, докторка медицини й авторка дослідження, наголошують, що користь цукіні для здоров'я загалом переважує небезпеки. Цукіні багаті поживними речовинами і безпечні, якщо їх вирощують і готують в оптимальних умовах. Рідкісний ризик отруєння кукурбітацином цілком переборний за умови обізнаності та обережності, тому немає необхідності повністю їх уникати, вважає Чапкова.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.