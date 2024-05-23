Річки Землі іржавіють від токсичних металів: їхні концентрації подвоїлися за останні 30 років

Дослідники виявили, що більшість річок на планеті можуть бути отруєні через високий вміст токсичних важких металів.

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Людство більше не лякають кліматичною кризою, вчені прямо заявляють, що вона вже тут. У результаті на нас чекають неймовірні зміни клімату: минулий рік уже став найспекотнішим за всю історію спостережень, а 2024-й, імовірно, стане ще спекотнішим. Але є й інші наслідки людської діяльності та її впливу на клімат, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені проаналізували дані про склад води в гірських річках Колорадо (США) за останні 40 років. Результати показують, що за останні три десятиліття концентрації міді, цинку і сульфатів фактично подвоїлися. Автори дослідження вважають, що в усьому винне потепління клімату.

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Збільшення вмісту токсичних важких металів також спостерігалося в арктичних річках, що викликає побоювання. Команда вважає, що це явище насправді може мати ширше поширення, ніж ми могли припустити.

Від Анд до європейських Альп команда спостерігала збільшення вмісту важких металів у гірських річках за останні десятиліття. Утім, учені визнають, що причина цього явища все ще залишається незрозумілою. Під час дослідження вчені проаналізували дані про хімічний склад води у 22 гірських річках Колорадо за останні 40 років. Результати вказують на те, що за останні 30 років концентрації міді, цинку і сульфатів подвоїлися.

Команда також виявила, що більш посушлива погода та зменшення стоку річок є причиною приблизно половини збільшення концентрації важких металів. Водночас причина другої половини зростання концентрації важких металів у воді поки що невідома. Припускають, що причиною стало танення підземного льоду, що призвело до впливу ґрунтових вод на більшу кількість гірських порід, а також вивільнення металів, що містилися в них.

Команда також зазначає, що розведення води, багатої на важкі метали, означає, що забруднення навряд чи стане серйозною проблемою на той час, як вона досягне міст і полів, розташованих вниз за течією. Однак для гірських спільнот ситуація може виявитися складнішою — передбачається, що вода в струмках потребуватиме додаткового очищення, щоб зробити її безпечнішою.

Автори дослідження також зазначають, що наша планета, як і раніше, продовжує нагріватися, а тому проблема зміни клімату та отруєння річок токсичними металами, імовірно, лише посилиться, а отже, торкнеться більшої кількості спільнот по всьому світу.

Раніше Фокус писав про те, що більшість річок планети стануть токсичними: які з них уже постраждали.