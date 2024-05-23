Реки Земли ржавеют от токсичных металлов: их концентрации удвоились за последние 30 лет

Исследователи обнаружили, что большинство рек на планете могут быть отравлены из-за высокого содержания токсичных тяжелых металлов.

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Человечество больше не пугают климатическим кризисом, ученые прямо заявляют, что он уже здесь. В результате нас ждут невероятные изменения климата: прошлый год уже стал самым жарким за всю историю наблюдений, а 2024-й, вероятно, станет еще более жарким. Но есть и другие последствия человеческой деятельности и ее влияния на климат, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые проанализировали данные о составе воды в горных реках Колорадо (США) за последние 40 лет. Результаты показывают, что за последние три десятилетия концентрации меди, цинка и сульфатов фактически удвоились. Авторы исследования полагают, что во всем виновато потепление климата.

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Увеличение содержания токсичных тяжелых металлов также наблюдалось в арктических реках, что вызывает опасения. Команда считает, что это явление на самом деле может иметь более широкое распространение, чем мы могли предположить.

От Анд до европейских Альп команда наблюдала увеличение содержания тяжелых металлов в горных реках за последние десятилетия. Впрочем, ученые признают, что причина этого явления все еще остается неясна. В ходе исследования ученые проанализировали данные о химическом составе воды в 22 горных реках Колорадо за последние 40 лет. Результаты указывают на то, что за последние 30 лет концентрации меди, цинка и сульфатов удвоились.

Команда также обнаружила, что более засушливая погода и уменьшение стока рек являются причиной примерно половины увеличения концентрации тяжелых металлов. В то же время причина второй половины рост концентрации тяжелых металлов в воде пока неизвестно. Предполагается, что причиной стало таяние подземного льда, что привело к воздействию грунтовых вод на большее количество горных пород, а также высвобождению металлов, которые содержались в них.

Команда также отмечает, что разбавление воды, богатой тяжелыми металлами, означает, что загрязнение вряд ли станет серьезной проблемой к тому времени, как она достигнет городов и полей, расположенных вниз по течению. Однако для горных сообществ ситуация может оказаться более сложной — предполагается, что вода в ручьях потребует дополнительной очистки, чтобы сделать ее безопасной.

Авторы исследования также отмечают, что наша планета по-прежнему продолжает нагреваться, а потому проблема изменения климата и отравления рек токсичными металлами, вероятно, лишь усугубиться, а значит затронет больше сообществ по всему миру.

Ранее Фокус писал о том, что большинство рек планеты станут токсичными: какие из них уже пострадали.