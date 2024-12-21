Занесений до Червоної книги: в Україні загинув дуже рідкісний птах, як це сталося (фото)

Птах RAMO, ймовірно, загинув ще три тижні тому поблизу села Трудове Ізмаїльського району. Причиною смерті може бути отруєння, розповів науковець Іван Русєв.

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В Україні загинув рідкісний птах RAMO, занесений до Червоної книги, — мартин каспійський або чорноголовий реготун. Він мав супутниковий датчик на спині та кільця на лапах. Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв у Facebook.

Фото: Facebook Фото: Facebook

Він розповів, що днями до нього звернулися з проханням допомогти знайти птаха із супутниковим датчиком.

"Птах цей непростий, а дуже рідкісний, занесений до Червоної книги України, — мартин каспійський або чорноголовий реготун, звуть його RAMO, зі супутниковим датчиком на спині та кільцями на лапах. Окільцювали його в румунській дельті Дунаю (о.Сахалін)", — сказав Іван Русєв.

За його словами, цей птах літав до тимчасово окупованого Криму, часто перелітав території парку "Тузлівські лимани" та Нижньодністровського нацпарку.

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За отриманими координатами було вставлено місце перебування птаха — неподалік села Трудове Ізмаїльського району Одеської області.

"Пошуки були нелегкими. Птах, скоріш за все, загинув три тижні тому, оскільки упродовж такого періоду передавач давав сигнал з однієї точки. У болоті, серед густого очерету сам передавач і птаха шукав Вадим Самсон, начальник Шаганського відділення Парку", — пояснив він.

Науковець наголосив, що найімовірнішою причиною смерті птаха є отруєння, адже він може шукати їжу на полях, де є отруєне зерно через порушення правил під час боротьби з гризунами.

"Ослаблений птах загинув на ставку і його вітром забило в очерет. Там ми його і знайшли. Прикро, що мартин каспійський закінчив свій життєвий шлях, але ми отримали важливу наукову інформацію", — додав Іван Русєв.

Нагадаємо, в жовтні у ЗМІ повідомили про занесення до Червоної книги їжаків. Адже за останнє десятиліття їхня кількість скоротилася щонайменше на 30%.

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