Занесенный в Красную книгу: в Украине погибла очень редкая птица, как это произошло (фото)

Птица RAMO, вероятно, погибла еще три недели назад вблизи села Трудовое Измаильского района. Причиной смерти может быть отравление, рассказал ученый Иван Русев.

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В Украине погибла редкая птица RAMO, занесенная в Красную книгу, — чайка каспийская или черноголовый хохотун. У нее был спутниковый датчик на спине и кольца на лапах. Об этом сообщил начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.

Фото: Facebook Фото: Facebook

Он рассказал, что на днях к нему обратились с просьбой помочь найти птицу со спутниковым датчиком.

"Птица эта непростая, а очень редкая, занесенная в Красную книгу Украины, — мартын каспийский или черноголовый хохотун, зовут его RAMO, со спутниковым датчиком на спине и кольцами на лапах. Окольцевали его в румынской дельте Дуная (о.Сахалин)", — сказал Иван Русев.

По его словам, эта птица летала во временно оккупированный Крым, часто перелетала территории парка "Тузловские лиманы" и Нижнеднестровского нацпарка.

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По полученным координатам было вставлено место пребывания птицы — недалеко от села Трудовое Измаильского района Одесской области.

"Поиски были нелегкими. Птица, скорее всего, погибла три недели назад, поскольку в течение такого периода передатчик давал сигнал из одной точки. В болоте, среди густого камыша сам передатчик и птицу искал Вадим Самсон, начальник Шаганского отделения Парка", — пояснил он.

Ученый отметил, что наиболее вероятной причиной смерти птицы является отравление, ведь она может искать пищу на полях, где есть отравленное зерно из-за нарушения правил во время борьбы с грызунами.

"Ослабленная птица погибла на пруду и ее ветром забило в камыш. Там мы ее и нашли. Обидно, что чайка каспийская закончила свой жизненный путь, но мы получили важную научную информацию", — добавил Иван Русев.

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