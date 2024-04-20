В нацпарке "Синевир" впервые обнаружили самую большую бабочку в Европе (фото)

Сатурнию большую в природе очень редко можно увидеть, она занесена в Красную книгу Украины как "уязвимый вид", численность которого незначительна.

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Самую большую бабочку в Европе Сатурнию большую впервые обнаружили на Закарпатье. На странице НПП "Синевир" в Facebook сообщили подробности.

Бабочка очень требовательна к свету, еде и температуре. Ему мешают передвигаться большие крылья и тело, поэтому насекомое придерживается ночного образа жизни. Питается преимущественно нектаром ночных цветов, соком плодовых деревьев.

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На широких крыльях бабочки можно увидеть характерный рисунок в виде темного пятна посередине каждого крыла. Самцы этого вида обладают чрезвычайным обонянием, поскольку имеют чувствительные усики.

Этих бабочек посетители национального парка могут увидеть еще до конца июня. Гусеница насекомого живет на плодовых деревьях, грецком орехе и терне. Сатурнию большую в природе очень редко можно увидеть, она занесена в Красную книгу Украины как "уязвимый вид", численность которого незначительна.

Сатурния большая

В западных областях Украины появление такой бабочки считают редкостью, ведь она любит субтропики. Только некоторые регионы юга при благоприятной погоде являются привычными для этих бабочек.

Сатурния большая

Аномальная жара могла ввести в заблуждение бабочку, которая спутала Запад с Югом. Специалисты призвали тех, кому посчастливится встретить ночную гигантскую бабочку, не уничтожать ее. Это насекомое очень красивое и живет совсем непродолжительное время. За повреждение особей этого вида на территории Украины накладывается штраф.

Напомним, 6 января в Украине посреди зимы расцвело уникальное растение, которое входит в Красную книгу. Это растение считается самым ранним эфемероидом среди первоцветов. Случаи регистрации зимой были, но преимущественно в феврале.