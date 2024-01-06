В Украине посреди зимы расцвело уникальное растение, которое входит в Красную книгу (фото)

Среди первоцветов это растение считается самым ранним эфемероидом. Случаи регистрации зимой были, но преимущественно в феврале.

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Цветение безвременника анкарского, уникального растения из Красной книги Украины, зафиксировали специалисты Национального природного парка "Тузлівські лимани". В Facebook они опубликовали соответствующие фото.

Событие произошло в Бессарабии в бассейне реки Кагильник недалеко от города Татарбунары. Местные жители называют это растение брандушкой.

"Новогоднее чудо украинской Бессарабии во время войны", — говорится в заметке.

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Среди первоцветов растение считается самым ранним эфемероидом. Довольно часто случаи регистрации зимой были, но в феврале. Сразу после зимнего солнцестояния в 2023 году в этот зимний период она уже начала показывать свои первые листья. В конце декабря 2023 года первые цветы зацвели.

Экологи назвали основные причины угрозы для растения. Среди них — антропогенная трансформация мест, где они растут, лесоразведение на степных участках, распашка степей, выпас скота в зимний период, сбор с целью продажи, выкапывание клубнелуковиц и чрезмерная рекреационная нагрузка.

Растение исчезло на территории национального парка в связи с противозаконным распахиванием около 80% степных участков "Тузлівські лимани". Эксперты намерены воспроизводить это невероятно удивительное и красивое растение в нацпарке во время войны.

Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Безвременник анкарский в Украине

Безвременник анкарский — ядовитое многолетнее растение семейства безвременниковых. В Красной книге Украины этот вид получил статус "Уязвимый". Цветки одиночные, появляются одновременно с листьями в период с января по март. Это небольшое травянистое растение высотой 5-15 см, клубнелуковица обернута бурыми оболочками.

Через территорию Украины проходит северная граница ареала, здесь безвременник анкарский встречается в степях Северного Причерноморья и в Крыму. Растение растет на Балканском полуострове, Малой Азии и прилегающих к нему юго-восточных регионах Средней и Восточной Европы.

Напомним, 24 декабря 2023 года в соцсетях сообщили, что в Киеве нашли редкий гриб. Евгений Руденко рассказал, что заявку на первую регистрацию находки редкого вида Tulostoma в Украине уже подали.