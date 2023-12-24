Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

"В мире их всего десятки": в центре Киева нашли редкий гриб, — соцсети (фото)

Tulostoma cyclophorum, гриб, тулостом
Фото: Евгений Руденко/Facebook | В центре Киева нашли редкий гриб

Заявка на первую регистрацию находки редкого вида Tulostoma cyclophorum, как рассказал Евгений Руденко, в Украине уже подана.

Related video

Вид грибов Tulostoma cyclophorum могли обнаружить в центре украинской столицы. Подробности сообщил в Facebook Евгений Руденко.

Он отметил, что получил фото находки, когда растаяли снега. Евгений был удивлен, поскольку эти грибы попадают в поле зрения чрезвычайно редко.

"Они отличаются от тех, что растут неподалеку — определенные морфологические признаки больше проявились после "снеготаяния", что я и сразу заметил", — пояснил автор сообщения.

Заявка на первую регистрацию находки редкого вида в Украине уже подана. Осталось собрать образцы и отправить для подтверждения.

По его словам, поскольку, в отличие от большинства видов этого рода, Tulostoma cyclophorum является морфологически характерным видом. Очень высока вероятность того, что правильное определение по макропризнакам все же состоится.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

"Так что даже зимой, в центре города, можно делать интересные наблюдения и даже открытия. Дальше будет", — подчеркнул он.

Fullscreen

Tulostoma cyclophorum

Общее количество известных находок на сегодня по всему миру, как отметил Евгений Руденко, не превышает нескольких десятков. Впервые этот вид описан из Южной Африки.

Распространен в Африке (ЮАР), Южной Америке (Аргентина, Уругвай, Бразилия, Парагвай), Северной Америке (США (Калифорния, Техас, вероятно интродукция), в Израиле. В Европе встречался на территории Франции, Венгрии и Испании.

Растет гриб преимущественно в полузатененных местах. Его можно увидеть на песчаной или глинистой почве, а также среди трав, на газонах в городских парках. Этот род в отличие от других видов никогда не встречаются в пустынных или очень засушливых регионах. Растут одиночно или, чаще, стайно.

Напомним, в ноябре мужчина увидел огромного "короля грибов". Житель Ривненской области Николай Потейчук нашел в лесу боровик. Гриба, вероятно, мужчина нашел 11 ноября, ведь указал дату в подписи фото. Вес находки — 1 кг, 75 гр.