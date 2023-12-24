"У світі їх лише десятки": в центрі Києва знайшли рідкісного гриба, – соцмережі (фото)

Заявка на першу реєстрацію знахідки рідкісного виду Tulostoma cyclophorum, як розповів Євген Руденко, в Україні вже подана.

Related video

Вид грибів Tulostoma cyclophorum могли виявити у центрі української столиці. Подробиці повідомив у Facebook Євген Руденко.

Він зазначив, що отримав фото знахідки, коли розтанули сніги. Євген був здивований, оскільки ці гриби потрапляють у поле зору надзвичайно рідко.

"Вони відрізняються від тих, що ростуть неподалік — певні морфологічні ознаки більше проявилися після "снігування", що я й одразу помітив", – пояснив автор допису.

Заявка на першу реєстрацію знахідки рідкісного виду в Україні вже подана. Лишилось зібрати зразки і відправити для підтвердження.

З його слів, оскільки, на відміну від більшості видів цього роду, Tulostoma cyclophorum є морфологічно характерним видом. Дуже високою є ймовірність того, що правильне визначення за макроознаками все ж відбудеться.

"Так що навіть взимку, у центрі міста, можна робити цікаві спостереження і навіть відкриття. Далі буде", – наголосив він.

Tulostoma cyclophorum

Загальна кількість відомих знахідок на сьогодні по усьому світу, як зазначив Євген Руденко, не перевищує кількох десятків. Вперше цей вид описаний з Південної Африки.

Поширений в Африці (ПАР), Південній Америці (Аргентина, Уругвай, Бразилія, Парагвай), Північній Америці (США (Каліфорнія, Техас, ймовірно інтродукція), в Ізраїлі. У Європі зустрічався на території Франції, Угорщини та Іспанії.

Росте гриб переважно в напівзатінених місцях. Його можна побачити на піщаному чи глинистому ґрунті, а також серед трав, на газонах у міських парках. Цей рід на відміну від інших видів ніколи не зустрічаються в пустельних або дуже посушливих регіонах. Ростуть поодинокі або, частіше, зграйно.

Нагадаємо, у листопаді чоловік побачив величезного "короля грибів". Мешканець Рівненської області Микола Потейчук знайшов у лісі боровика. Гриба, ймовірно, чоловік знайшов 11 листопада, адже вказав дату в підписі фото. Вага знахідки — 1 кг, 75 гр.