Убийственный привкус: врачи рассказали о том, как случайно не отравиться кабачками

Кабачок является довольно популярным продуктом, который имеет ряд преимуществ для здоровья. Однако недавно ученые выяснили, что одна отличительная черта может разделять момент, когда полезный овощ может стать настоящей отравой.

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В 2024 году врачам удалось задокументировать редкий случай отравления кукурбитацином, вызванный употреблением кабачков. Это заболевание было диагностировано у 54-летней женщины из Чехии после того, как у нее появились тяжелые желудочно-кишечные симптомы и повреждение печени. Симптомы начались вскоре после того, как она съела хлеб, содержащий их. Вопреки своей редкости, это реальная угроза знать о которой должен каждый любитель подобных продуктов, пишет Health.

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Врачи установили, что причиной заболевания являлись кукурбитацины — природные соединения, содержащиеся в кабачках, цуккини, огурцах и дынях, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Polish Archives of Internal Medicine. Эти соединения, обычно безвредные, могут стать токсичными при определенных экологических стрессах или из-за генетических изменений в растениях.

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Отравление кукурбитацином характеризуется внезапными симптомами, такими как тошнота, рвота и диарея, часто в течение нескольких минут или часов после употребления токсичного растения. В тяжелых случаях могут наблюдаться снижение артериального давления и сосудистые эффекты. У этого заболевания нет специального диагностического теста и противоядия, поэтому очень важны точная история болезни и симптоматическое лечение.

Хотя случаи отравления кукурбитацином редки, они зафиксированы по всему миру и часто связаны с употреблением продуктов с горьким вкусом. Эксперты подчеркивают, что именно горечь является ключевым признаком токсичности. Информированность потребителей и медицинских работников имеет решающее значение, поскольку многие не знают о рисках. Простые профилактические меры, такие как дегустация небольшого кусочка цуккини перед приготовлением, могут свести риск к минимуму.

Несмотря на риски, эксперты, такие как Бабета Чапкова, доктор медицины и автор исследования, подчеркивают, что польза цуккини для здоровья в целом перевешивает опасности. Цуккини богаты питательными веществами и безопасны, если их выращивают и готовят в оптимальных условиях. Редкий риск отравления кукурбитацином вполне преодолим при условии осведомленности и осторожности, поэтому нет необходимости полностью их избегать, считает Чапкова.

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