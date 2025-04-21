"Теперь я не смогу его есть": люди узнали настоящий рецепт майонеза (видео)

Люди были удивлены простотой рецепта любимого соуса. Видео с приготовлением майонеза вызвало волну недоумения и даже отвращения из-за использования сырых яиц.

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Об этом пишет Lad Bible.

Во время праздников люди зачастую готовят мясо и овощи, не забывая про главное дополнение — соусы. Однако на этот раз внимание публики привлек не кетчуп, а майонез, точнее — его состав.

После того как в TikTok появились вирусные видео, демонстрирующие, как легко приготовить майонез дома, тысячи пользователей испытали настоящий культурный шок. Простота рецепта — яйцо, масло, уксус и соль — вызвала у некоторых даже физическую реакцию. "Меня чуть не стошнило", — признаются комментаторы.

Больше всего зрителей смутило использование сырых яиц. Один из популярных комментариев под видео гласит: "Как это может быть безопасно?".

Издание отмечает, что специалисты поясняют, что в продаже используются пастеризованные яйца, которые проходят обработку от бактерий и подходят для приготовления соуса.

Не менее удивительным для зрителей оказалось то, как желток и масло в процессе взбивания превращаются в густую белую массу.

"Почему он становится белым?" — недоумевают они. Ответ прост: процесс эмульгирования и аэрации создает характерную текстуру и цвет.

Некоторые, узнав правду о любимом соусе, признались, что "больше никогда не смогут смотреть на майонез как прежде".

"Я до сих пор чувствую себя преданным с того самого дня, когда узнал, из чего он сделан", "Я чувствую себя плохо", — писали они.

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