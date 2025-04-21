"Тепер я не зможу його їсти": люди дізналися справжній рецепт майонезу (відео)

Люди були здивовані простотою рецепта улюбленого соусу. Відео з приготуванням майонезу викликало хвилю здивування і навіть відрази через використання сирих яєць.

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Про це пише Lad Bible.

Під час свят люди часто готують м'ясо та овочі, не забуваючи про головне доповнення — соуси. Однак цього разу увагу публіки привернув не кетчуп, а майонез, точніше — його склад.

Після того як у TikTok з'явилися вірусні відео, що демонструють, як легко приготувати майонез удома, тисячі користувачів відчули справжній культурний шок. Простота рецепта — яйце, олія, оцет і сіль — викликала в декого навіть фізичну реакцію. "Мене мало не знудило", — зізнаються коментатори.

Найбільше глядачів збентежило використання сирих яєць. Один із популярних коментарів під відео говорить: "Як це може бути безпечно?".

Видання зазначає, що фахівці пояснюють, що в продажу використовують пастеризовані яйця, які проходять обробку від бактерій і підходять для приготування соусу.

Не менш дивовижним для глядачів виявилося те, як жовток і олія в процесі збивання перетворюються на густу білу масу.

"Чому він стає білим?" — дивуються вони. Відповідь проста: процес емульгування та аерації створює характерну текстуру і колір.

Деякі, дізнавшись правду про улюблений соус, зізналися, що "більше ніколи не зможуть дивитися на майонез як раніше".

"Я досі почуваюся відданим з того самого дня, коли дізнався, з чого він зроблений", "Я почуваюся погано", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що помилка офіціанта коштувала чоловікові занадто дорого. Клієнт розповів, що після переплутаного пива ресторан додав у його рахунок "збір за скаргу" в розмірі $5, піднявши підсумкову суму до $24,47. Тепер люди обговорюють, чи законно заклад може стягувати плату за вказівку на помилку в обслуговуванні.

Також стало відомо, що жінка почала їсти полуницю, а потім помітила щось дивне. Вона поділилася історією про те, як з'їла одну з ягід, не помітивши на ній цвілі. Її допис став вірусним у мережі, а медики пояснили, коли подібне може бути небезпечним.