Жена Буданова тайно лечилась в США после отравления российскими спецслужбами, — журналистка

Кэти Ливингстон, журналистка, освещающая войну в Украине, рассказала, что Марианна Буданова, жена главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в декабре 2024 года выезжала в США для лечения последствий химического отравления.

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Об этом репортер сообщила в заметке на Х.

"Многочисленные источники подтвердили мне, что Марианна Буданова, жена начальника военной разведки Украины, была без огласки доставлена в США для дальнейшего лечения в декабре 2024 года — более чем через полтора года после вероятного отравления россиянами, целью которого была она и другие высокопоставленные чиновники Украины", — написала Ливингстон.

Пост Кэти Ливингстон Фото: Скриншот

Жена Буданова выздоровела после лечения в 2023 году, впрочем в конце 2024 произошел рецидив. По словам экспертов, это обычная картина при отравлениях мышьяком и ртутью. Журналистка также написала, что состояние Марианны Будановой и роль разведывательных служб США в ее лечении показывают как долгосрочные последствия химической атаки, так и постоянную закулисную поддержку Украины со стороны официального Вашингтона в его борьбе против российских агрессоров.

Ливингстон отметила, что в результате отравления пострадали еще несколько украинских чиновников, но состояние Марианны Будановой было хуже из-за ее миниатюрности.

Кирилл Буданов с женой Марианной Фото: РБК-Украина

"Продолжается внутреннее расследование, хотя детали не разглашаются", — рассказала журналистка и добавила, со ссылкой на собственные источники, что американские военные врачи пригласили Буданову через ГУР получить помощь в США после того, как узнали об ухудшении ее состояния, ведь сейчас в Украине современное лечение отравлений тяжелыми металлами ограничено.

Также Кэри Ливингстон рассказала, что с начала полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины Марианна жила со своим мужем Кириллом Будановым на "Острове", защищенном месте для работников разведки в Киеве. Она впервые появилась на публике после отравления на официальном мероприятии в прошлом месяце.

"Ее отравление — как жены высокопоставленного чиновника разведки в Украине — и ее тайное лечение за рубежом показывает, насколько личными и устойчивыми остаются угрозы для тех, кто находится на передовой войны в Украине и вне ее", — резюмировала Ливингстон.

Напомним, в прошлом году Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что знает, кто стоит за отравлением его жены Марианны. И он выразил уверенность в том, что вскоре будут приняты ответные меры.