Дружина Буданова таємно лікувалась в США після отруєння російськими спецслужбами, — журналістка

Кеті Лівінгстон, журналістка, яка висвітлює війну в Україні, розповіла, що Маріанна Буданова, дружина очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, в грудні 2024 року виїжджала до США для лікування наслідків хімічного отруєння.

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Про це репортерка повідомила в дописі на Х.

"Численні джерела підтвердили мені, що Маріанна Буданова, дружина начальника військової розвідки України, була без розголосу доставлена ​​до США для подальшого лікування в грудні 2024 року — більш ніж через півтора року після ймовірного отруєння росіянами, метою якого була вона та інші високопосадовці України", — написала Лівінгстон.

Пост Кеті Лівінгстон Фото: Скриншот

Дружина Буданова одужала після лікування у 2023 році, втім наприкінці 2024 стався рецидив. За словами експертів, це звичайна картина при отруєннях миш'яком та ртуттю. Журналістка також написала, що стан Маріанни Буданової та роль розвідувальних служб США її лікуванні показують як довгострокові наслідки хімічної атаки, так і постійну закулісну підтримку України з боку офіційного Вашингтона в його боротьбі проти російських агресорів.

Лівінгстон зауважила, що внаслідок отруєння постраждали ще кілька українських високопосадовців, але стан Маріанни Буданової був гіршим через її мініатюрність.

Кирило Буданов з дружиною Маріанною Фото: РБК-Україна

"Триває внутрішнє розслідування, хоча деталі не розголошуються", — розповіла журналістка та додала, з посиланням на власні джерела, що американські військові лікарі запросили Буданову через ГУР отримати допомогу в США після того, як дізналися про погіршення її стану, адже нині в Україні сучасне лікування отруєнь важкими металами обмежене.

Також Кері Лівінгстон розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України Маріанна жила зі своїм чоловіком Кирилом Будановим на "Острові", захищеному місці для працівників розвідки в Києві. Вона вперше з'явилася на публіці після отруєння на офіційному заході минулого місяця.

"Її отруєння — як дружини високопосадовця розвідки в Україні — та її таємне лікування за кордоном показує, наскільки особистими та стійкими залишаються загрози для тих, хто перебуває на передовій війни в Україні та поза нею", — резюмувала Лівінгстон.

Нагадаємо, минулого року Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни. І він висловив упевненість у тому, що незабаром буде вжито заходів у відповідь.