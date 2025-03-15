У Курській області помітили турецький БТР, про поставки якого ЗСУ не повідомлялося (фото)

Росіянам вдалося узяти як "трофей" БТР виробництва Туреччини. Утім, офіційно про постачання Kirpi II Збройним силам України не повідомлялося.

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Російські війська, очевидно, захопили у Курській області бронеавтомобіль Kirpi 2 Збройних сил України. Про це повідомляють у соціальних мережах.

Трофейна техніка класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected — захист від мін та засідок) "засвітилася" під час репортажу одного із пропагандистських російських каналів.

У кадрі показано броньовик турецького виробництва із решіткою від FPV-дронів. При цьому про постачання цих машин в Україну не повідомлялося.

У серпні 2022 року українська морська піхота отримала від турецького виробника ВМС перші 50 бронемашин Kirpi, що у перекладі з турецької означає "їжак". Насамперед бронетранспортер призначений для транспортування особового складу, захищаючи його від мін та уламків артилерійських снарядів. Всього ж Україна отримала 200 бронеавтомобілів.

Бронеавтомобіль випускається у варіантах Kirpi 4×4, Kirpi II (4×4), Kirpi 6×6 та Kirpi 4×4 Ambulance.

Kirpi та Kirpi II оснащені спеціальним обладнанням, таким як автоматична система пожежогасіння, система стеження для визначення місця пострілу або іншої зброї, а також системою хімічного, біологічного та радіологічного захисту. Kirpi II також оснащений тахографом, радіо, інформаційною системою водія, системами огляду, а також системою позиціонування та навігації.

V-подібний корпус Kirpi може захищати від мін, саморобних вибухових пристроїв (IED), бронебійних снарядів, осколків артилерійських снарядів та інших балістичних загроз до STANAG 4569 рівня 3.

Технічні характеристики Kirpi

Розміри: довжина 7,07 м, ширина 2,51 м, висота 2,86 м.

Броня: балістичний і протимінний захист.

Озброєння: кулемет калібру 7,62 або 12,7 мм.

Вага: близько 16 т.

Швидкість: максимальна швидкість 105 км/год.

Операційна дальність: 800 км.

Місткість: 3 члени екіпажу + 10 бійців особового складу.

Нагадаємо, раніше український військовослужбовець показав турецький БТР Kirpi, який витримав підрив на міні та пряме влучання.