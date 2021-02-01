Госдеп США готовит новый пакет санкций против КНДР и РФ – Блинкен

Госдеп США таки отреагировал на арест Навального и возможное вмешательство России в президентские выборы.

Новоназначенный государственный секретарь США, демократ Энтони Блинкен заявил о новых внешнеполитических шагах Америки в отношении ее давних соперников на мировой арене.

"Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит новые санкции против Северной Кореи, а также дополнительные меры воздействия на Россию", – заявил Блинкен в понедельник, 1 февраля, передает "Reuters".

При этом не сообщается, в чем будет состоять новый пакет санкционных мер, однако уточняется, что комментарий был озвучен на фоне воскресного заявления каналу NBC News, о том, что Госдеп не обязывается вводить конкретные санкции против Москвы на фоне текущей ситуации с заключением в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального, а также возможным вмешательством России в выборы президента США.

Напомним, во время антиправительственных протестов, проходивших в воскресенье, 31 января по всей России, за участие в несанкционированных акциях и другие нарушения были задержаны 4 567 человек.

В связи с этим, Блинкен написал у себя в Twitter, что США "осуждают постоянное использование российской властью жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов в течение второй недели подряд". Политик добавил, что необходимо освободить Навального и других протестующих.

В указанном воскресном интервью "NBC", глава Госдепа США также обвинил власти Китая в том, что те не раскрывают подробную информацию по проблеме происхождения коронавируса, а "нежелание Пекина делиться всеми данными по вопросу происхождения коронавируса COVID-19 представляет собой проблему, которую необходимо решить".

Как стало известно в понедельник, 1 февраля, китайская компания "Xiaomi" подают в суд на США за включение компании в санкционный список, который запрещает американским инвесторам покупать и владеть акциями компании.