Держдеп США готує новий пакет санкцій проти КНДР і РФ — Блінкен

Держдеп США таки відреагував на арешт Навального і можливе втручання Росії в президентські вибори.

Новопризначений державний секретар США, демократ Ентоні Блінкен заявив про нові зовнішньополітичні кроки Америки щодо її давніх суперників на світовій арені.

"Адміністрація президента США Джо Байдена розгляне нові санкції проти Північної Кореї, а також додаткові заходи впливу на Росію", — заявив Блінкен у понеділок, 1 лютого, передає "Reuters".

При цьому не повідомляється, у чому полягатиме новий пакет заходів санкцій, проте уточнюється, що коментар був озвучений на фоні недільної заяви каналу NBC News про те, що Держдеп не зобов'язує вводити конкретні санкції проти Москви на фоні поточної ситуації з ув'язненням лідера російської опозиції Олексія Навального, а також можливим втручанням Росії у вибори президента США.

Нагадаємо: під час антиурядових протестів, що проходили в неділю, 31 січня по всій Росії, за участь у несанкціонованих акціях та інші порушення були затримані 4 567 осіб.

У зв'язку з цим, Блінкен написав у себе у Twitter, що США "засуджують постійне використання російською владою жорсткої тактики проти мирних протестувальників і журналістів протягом другого тижня поспіль". Політик додав, що необхідно звільнити Навального та інших протестувальників.

У зазначеному недільному інтерв'ю "NBC", голова Держдепу США також звинуватив владу Китаю в тому, що ті не розкривають детальну інформацію з проблеми походження коронавірусу, а "небажання Пекіна ділитися всіма даними з питання походження коронавірусу COVID-19 являє собою проблему, яку необхідно вирішити".

Як стало відомо в понеділок, 1 лютого, китайська компанія "Xiaomi" подає в суд на США за включення компанії до списку санкцій, який забороняє американським інвесторам купувати і володіти акціями компанії.