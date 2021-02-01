"Контролируются китайской армией". Xiaomi подают в суд в ответ на санкции США

Министерство обороны США считает, что китайская компания связана с армией КНР.

Китайская компания Xiaomi подают в суд на США за включение компании в черный список, который запрещает американским инвесторам покупать и владеть акциями компании, — сообщает CNBC.

В декабре 2020 года США внесли Xiaomi как одну из нескольких "коммунистических военных компаний" в соответствии с Законом о национальной обороне от 1999 года.

Сообщается, что из-за запрета запрещено не только покупать ценные бумаги Xiaomi, но и владеть ими. Поэтому все акции американцев в китайской компании должны быть проданы. Из-за этого компании будет нанесен непоправимый вред.

"Решение США нанесут ущерб способности компании вести и развивать бизнес. Продавать свою продукцию, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и содержать сотрудников", — сообщается в иске.

В Xiaomi заявляют, что они не имеют никаких связей с китайскими вооруженными силами. Исходя из этого Xiaomi подают в суд на Минобороны и Министерство финансов США. В иске указывается, что компания выпускает товары и услуги исключительно для гражданского и коммерческого использования. А китайская армия попросту не имеет рычагов влияния на компанию.

Решение США компания считает неконституционным, так как оно лишает свободы и прав собственности без надлежащей правовой процедуры, что нарушает 5 поправку в Конституции США.

Сообщается, что с момента введения санкций, акции компании упали со 127 гривен до 108.

[ + – ] 1 HKD = 3,63 ГРН.

Напомним, Фокус разбирался, что будет с китайскими компаниями, если санкции не будут сняты.