"Контролюються китайською армією". Xiaomi подають в суд у відповідь на санкції США
Міністерство оборони США вважає, що китайська компанія пов'язана з армією КНР.
Китайська компанія Xiaomi подає в суд на США за включення компанії до чорного списоку, який забороняє американським інвесторам купувати і володіти акціями компанії, — повідомляє CNBC.
У грудні 2020 року США внесли Xiaomi як одну з декількох "комуністичних військових компаній" відповідно до Закону про національну оборону від 1999 року.
Повідомляється, що через заборону позбавляють можливості не тільки купувати цінні папери Xiaomi, а й володіти ними. Тому всі акції американців у китайській компанії повинні бути продані. Через це компанії буде завдано непоправної шкоди.
"Рішення США завдадуть шкоди здатності компанії вести і розвивати бізнес. Продавати свою продукцію, підтримувати й розвивати ділові відносини, а також наймати й утримувати співробітників", — повідомляється в позові.
У Xiaomi заявляють, що вони не мають ніяких зв'язків із китайськими збройними силами. Зважаючи на це Xiaomi подають в суд на Міноборони і Міністерство фінансів США. У позові вказується, що компанія випускає товари і послуги виключно для цивільного і комерційного використання. А китайська армія просто не має важелів впливу на компанію.
Рішення США компанія вважає неконституційним, оскільки воно позбавляє свободи і прав власності без належної правової процедури, що порушує 5 поправку в Конституції США.
Повідомляється, що з моменту введення санкцій, акції компанії впали з 127 гривень до 108.
Нагадаємо, Фокус розбирався, що буде з китайськими компаніями, якщо санкції не будуть зняті.