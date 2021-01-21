Huawei, Xiaomi...кто следующий? Придется ли нам из-за Трампа искать замену китайской электронике

Уходя в небытие, администрация Дональда Трампа подложила своим преемникам целый выводок отборных свиней. Заложником внутриамериканских разборок стали и украинские потребители.

15 января, меньше чем за неделю до сложения Дональдом Трампом своих президентских полномочий, Министерство обороны США сообщило о внесении в санкционные списки всемирно известного производителя потребительских товаров, китайской Xiaomi Corp.

Более всего в этой новости, пожалуй, шокирует обоснование для наложения санкций. Компанию внесли в список "китайских коммунистических военных компаний" (Communist Chinese military companies).

В отличие от Huawei и других китайских хай-тек компаний, попавших под американские санкции ранее, Xiaomi не занимается инфраструктурными решениями и не предлагает продукты для бизнеса. Ее специализация — потребительские товары, в диапазоне от нижнего белья до смартфонов.

Тем не менее, правительство США признало ее угрозой национальной безопасности и наложило санкции, грозящее уничтожением компании. В своей заметке об этом Financial Times отмечает, что Министерство обороны не представило никаких свидетельств в пользу своих обвинений.

Это скверная новость для миллионов украинцев, которые привыкли полагаться на качественную электронику по разумным ценам, произведенную в Китае.

Показательное избиение ведущего китайского производителя на этом рынке — Huawei, — оставило тягостные впечатления. Тем не менее, большинство обозревателей было уверено в том, что США преследуют цель обезглавить китайскую индустрию, а не уничтожить полностью.

Руководствуясь этими же соображениями, в начале ноября 2020 года сама Huawei продала свой популярный бренд Honor другой китайской компании. Расчет был в том, что смена собственников позволит вывести многомиллиардный бизнес из-под санкций. Неожиданный "наезд" на Xiaomi вынуждает предположить, что все нет так просто.

По опыту Huawei американские санкции носят тотальный характер и не оставляют ей возможности удержаться на глобальном рынке. США запрещают продавать жертве комплектующие, предоставлять ей лицензии на программное обеспечение вроде операционных систем, отсекают от рынков капитала.

Потребители не хотят иметь дело с телефонами, которые лишены привычных возможностей. В результате погрома, учиненного Huawei, компания потеряла первое (по количеству устройств) место на рынке телефонов, оказавшись аж на четвертом. В это время Xiaomi стремительно наращивала свою долю, поднявшись на третье место. К сожалению, ненадолго.

Чтобы оценить вероятные сценарии дальнейшего развития событий, надо вспомнить их причину. Провозглашая знаменитое "Make America great again!", Дональд Трамп предложил американцам целый набор простых, понятных и, очевидно, неправильных шагов.

Совершенно недостаточно бросить лозунг "мы вернем производство на американскую территорию". Цена квалифицированного труда в США и КНР по-прежнему, очень сильно отличается. В производстве телекоммуникационных продуктов прямо или опосредованно задействованы не сотни тысяч, а миллионы человек. Это очень сложная экосистема со множеством неочевидных связей.

Дональд Трамп не стал разбираться в этих хитросплетениях и решил разыграть козырную карту административных санкций. Вместо того, чтобы конкурировать с китайскими производителями, было решено их попросту уничтожить.

Это вполне соответствует неосоветскому стилю администрации Трампа, которую отличали кумовство, показная идеологизация, хаос в делах и крайне экстравагантный руководитель, временами смахивающий на незабвенного Никиту Сергеевича Хрущова.

Не чураясь "черной риторики" и безответственных манипуляций во внутренней политике, в международных отношениях Трамп вел себя точно так же.

Настойчивые попытки прилепить своим конкурентам ярлык "коммунистической военщины" вызваны сугубо прагматическими соображениями. Не имея возможности и желания вести честную конкуренцию, администрация Трампа сделала ставку на конкуренцию нечестную.

В середине декабря 2020 года под санкции попал мировой лидер рынка квадрокоптеров китайская DJI. Ее обвинили в том, что компания участвуют в "кампании нарушения прав человека".

Точнее, как выяснилось, не компания, а ее продукция, проданная на открытом рынке, но какая, как говорится, разница.

В заметке популярного IT-ресурса Tech Crunch приводятся комментарии на сей счет компании Skydio, заявленной, как "американский конкурент DJI".

Комментарии состоят из малоприличных и имеющих отношения к бизнес-технологическому контексту чисто политических сентенций: "судя по тому, что DJI поддерживает вопиющие нарушения прав человека", "добавление DJI в список организаций является безошибочным сигналом — DJI не разделяет наших ценностей и не заслуживает доверия", "теперь мы узнаем, что DJI годами извлекала выгоду, поддерживая подавление уйгуров в провинции Синьцзян — наиболее вопиющий пример нарушения прав человека в мире".

Небольшая политинформация заканчивается пафосным "сегодняшние новости посылают безошибочный сигнал рынку: компаниям следует дважды подумать, прежде чем вести дела с известным нарушителем прав человека".

В американской прессе Skydio описывают, как едва ли не единственный американский стартап, рискнувший побороться за огромный рынок дронов, на котором абсолютно доминируют китайские игроки.

Сама компания всячески подчеркивает, что она единственный производитель, который и разрабатывает, и собирает свою продукцию на американской территории.

В многочисленных обзорах, увидевших свет в 2019-20 годах, на разный лад повторяется мысль, что ребята, конечно, молодцы, но не совсем понятно, за счет чего они собираются выиграть у конкурентов из Китая. Ни цены, ни особого преимущества в качестве и функциональности Skydio предложить не может.

Кто ж знал, что родное правительство, под самій занавес воего правления, так удачно обнаружит у этих самых конкурентов нарушения прав человека. Вспоминается анекдот: "И тут у меня как поперло, как поперло…"

Будущее потребительского рынка Украины, как ни странно, тоже решается за океаном. От того, в каком направлении будет двигаться новая администрация, зависит, в частности, расстановка сил на рынке телефонов.

Если администрация Байдена решит продолжить конфликт предшественника с Китаем, лучше всего понемногу переходить на не-китайские бренды. За Huawei и Xiaomi могут в любой момент последовать Oppo, Vivo и прочее Realmi.

Хочется верить, что Джо Байден мудрее и опытнее Трампа. Скоро узнаем.