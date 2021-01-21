Huawei, Xiaomi... хто наступний? Чи доведеться нам через Трампа шукати заміну китайської електроніці

Йдучи в небуття, адміністрація Дональда Трампа підклала своїм наступникам цілий виводок добірних свиней. Заручником внутрішньоамериканських розборок стали і українські споживачі.

15 січня, менше ніж за тиждень до складання Дональдом Трампом своїх президентських повноважень, Міністерство оборони США повідомило про внесення в санкційні списки всесвітньо відомого виробника споживчих товарів, китайської Xiaomi Corp.

Найбільше в цій новині, мабуть, шокує обгрунтування для накладення санкцій. Компанію внесли в список "китайських комуністичних військових компаній" (Communist Chinese military companies).

На відміну від Huawei та інших китайських хай-тек компаній, що потрапили під американські санкції раніше, Xiaomi не займається інфраструктурними рішеннями і не пропонує продукти для бізнесу. Її спеціалізація — споживчі товари, в діапазоні від нижньої білизни до смартфонів.

Проте, уряд США визнав її загрозою національній безпеці і наклав санкції, які тепер загрожують знищенням компанії. У своїй замітці про це Financial Times зазначає, що Міністерство оборони не надало жодних свідчень на користь своїх звинувачень.

Це погана новина для мільйонів українців, які звикли покладатися на якісну електроніку за розумними цінами, вироблену в Китаї.

Показове побиття провідного китайського виробника на цьому ринку — Huawei, — залишило тяжкі враження. Однак, більшість оглядачів була впевнена у тому, що США мають на меті обезголовити китайську індустрію, а не знищити повністю.

Керуючись цими ж міркуваннями, на початку листопада 2020 року сама Huawei продала свій популярний бренд Honor іншій китайської компанії. Розрахунок був у тому, що зміна власників дозволить вивести багатомільярдний бізнес з-під санкцій. Несподіваний "наїзд" на Xiaomi змушує припустити, що все немає так просто.

З досвіду Huawei американські санкції носять тотальний характер і не залишають їй можливості утриматися на глобальному ринку. США забороняють продавати жертві комплектуючі, надавати їй ліцензії на програмне забезпечення на зразок операційних систем, відсікають від ринків капіталу.

Споживачі не хочуть мати справу з телефонами, які позбавлені звичних можливостей. В результаті погрому, вчиненого Huawei, компанія втратила перше (за кількістю пристроїв) місце на ринку телефонів, опинившись аж на четвертому. У цей час Xiaomi стрімко нарощувала свою частку, піднявшись на третє місце. На жаль, ненадовго.

Щоб оцінити можливі сценарії подальшого розвитку подій, треба згадати їх причину. Проголошуючи знамените "Make America great again!", Дональд Трамп запропонував американцям цілий набір простих, зрозумілих і, очевидно, неправильних кроків.

Абсолютно недостатньо кинути гасло "ми повернемо виробництво на американську територію". Ціна кваліфікованої праці в США і КНР, як і раніше, дуже сильно відрізняється. У виробництві телекомунікаційних продуктів прямо або опосередковано залучені не сотні тисяч, а мільйони людей. Це дуже складна екосистема з безліччю неочевидних зв'язків.

Дональд Трамп не став розбиратися в цих хитросплетіннях і вирішив розіграти козирну карту адміністративних санкцій. Замість того, щоб конкурувати з китайськими виробниками, було вирішено їх просто знищити.

Це цілком відповідає неорадянському стилю адміністрації Трампа, яку вирізняли кумівство, показна ідеологізація, хаос у справах і вкрай екстравагантний керівник, який часом був схожий на незабутнього Микиту Сергійовича Хрущова.

Не гребуючи "чорною риторикою" і безвідповідальними маніпуляціями у внутрішній політиці, в міжнародних відносинах Трамп поводився точно так само.

Наполегливі спроби приліпити своїм конкурентам ярлик "комуністичної вояччини" викликані суто прагматичними міркуваннями. Не маючи можливості і бажання вести чесну конкуренцію, адміністрація Трампа зробила ставку на конкуренцію нечесну.

В середині грудня 2020 року під санкції потрапив світовий лідер ринку квадрокоптерів китайська DJI. Її звинуватили у тому, що компанія бере участь в "кампанії порушення прав людини".

Як з'ясувалося, не компанія, а її продукція, продана на відкритому ринку, але яка, як-то кажуть, різниця.

У замітці популярного IT-ресурсу Tech Crunch цитуються коментарі щодо компанії Skydio, заявленої, як "американський конкурент DJI".

Коментарі складаються з малопристойних і стосуються бізнес-технологічного контексту виключно політичних сентенцій: "зважаючи на те, що DJI підтримує кричущі порушення прав людини", "додавання DJI в список організацій є безпомилковим сигналом — DJI не поділяє наших цінностей і не заслуговує на довіру", "тепер ми дізнаємося, що DJI роками отримувала вигоду, підтримуючи придушення уйгурів в провінції Синьцзян — найбільш обурливий приклад порушення прав людини в світі".

Невелика політінформація закінчується пафосним "сьогоднішні новини дають безпомилковий сигнал ринку: компаніям слід двічі подумати, перш ніж вести справи з відомим порушником прав людини".

В американській пресі Skydio описують як чи не єдиний американський стартап, який ризикнув поборотися за величезний ринок дронів, на якому абсолютно домінують китайські гравці.

Сама компанія всіляко підкреслює, що вона єдиний виробник, який і розробляє, і збирає свою продукцію на американській території.

У численних оглядах, які побачили світ у 2019-20 роках, на різний лад повторюється думка, що хлопці, звичайно, молодці, але не зовсім зрозуміло, за рахунок чого вони збираються виграти у конкурентів з Китаю. Ні ціни, ні особливого переваги в якості і функціональності Skydio запропонувати не може.

Хто ж знав, що рідний уряд, під самій завісу свого правління, так вдало виявить у цих самих конкурентів порушення прав людини. Пригадується анекдот: "І тут у мене як поперло, як поперло..."

Майбутнє споживчого ринку України, як не дивно, теж вирішується за океаном. Від того, в якому напрямку рухатиметься нова адміністрація, залежить, зокрема, розстановка сил на ринку телефонів.

Якщо адміністрація Байдена вирішить продовжити конфлікт попередника з Китаєм, буде кращим потроху переходити на не-китайські бренди. За Huawei і Xiaomi можуть в будь-який момент піти Oppo, Vivo та інші Realmi.

Хочеться вірити, що Джо Байден мудріше і досвідченіше Трампа. Скоро дізнаємося.