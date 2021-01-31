В России задержано рекордное число протестующих, копы использовали электрошокеры (видео)

По всей России задержали более четырех с половиной тысячи человек, почти полторы тысячи – в Москве.

Во время антиправительственных протестов, которые в воскресенье, 31 января, проводят в городах России сторонники оппозиционера Алексея Навального, задержали 4 567 человек. Об этом свидетельствуют данные "ОВД-Инфо".

Число задержаний на сегодняшней демонстрации уже стало рекордным с 2011 года, когда организация начала вести наблюдения.

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Больше всего задержанных в Москве – их 1 450, далее идет Санкт-Петербург – с 997 задержанными. По данным российских СМИ, полиция при подавлении митингов прибегала к насилию, использовала дубинки, электрошокеры и слезоточивый газ.

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По информации члена бюро профсоюза журналистов Софьи Русовой, среди задержанных – не менее 82 сотрудников СМИ. Среди них — Сергей Пархоменко ("Эхо Москвы"), Михаил Зеленский ("Холод"), Елена Костюченко ("Новая газета"), Антон Фейнберг (РБК), Валерия Савинова ("МБХ медиа") и другие.

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При этом в штабе Алексея Навального уже объявили о завершении акции. С момента ее начала колонны протестующих прошлись по центру Москвы, в том числе рядом с СИЗО "Матросская тишина", где сейчас пребывает сам Навальный. 2 февраля его ожидает судебное заседание по замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

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Напомним, 31 января в России проходят масштабные митинги в поддержку Алексея Навального. В Москве уже задержали супругу оппозиционера, а в Питере – рэпера Oxxxymiron.

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли в России 23 января почти в 200 городах страны. Им предшествовало видеообращение Алексея Навального, который сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", состоявшемся 18 января прямо в отделении полиции, призвал россиян выходить на улицы и устраивать протестные митинги.

По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и применения насилия в отношения представителя власти. Среди задержанных –сотня несовершеннолетних и десятки журналистов. Больше всего полиция повязала людей в Москве и Санкт-Петербурге.