В Москве задержали супругу Навального и увезли в неизвестном направлении (видео)

Юлия Навальная была задержана за то, что присоединилась к митингу в Москве в поддержку мужа.

В Москве, 31 января, на одной из акций протеста была задержана супруга Алексея Навального Юлия. Об этом сообщает телеканал Дождь.

Еще до своего задержания Юлия Навальная успела опубликовать фотографию из района Сокольники в Москве, там находится следственный изолятор "Матросская тишина", где держат Навального. Супруга присоединилась к протестующим, которые требовали освободить российского оппозиционера.

Жена Навального была задержана правоохранителями за участие в несогласованной с властями акции протеста. После этого, в сети появилось видео, на котором был задокументирован момент задержания Навальной.

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На данный момент полиция оттеснила активистов от СИЗО и задерживает участников акции. Жену Навального увезли в неизвестном направлении.

В сторону СИЗО движется еще одна колона протестующих, которые также собираются требовать освобождения Навального у стен "Матросской тишины".

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Напомним, предыдущие митинги в поддержку Навального прошли в России 23 января почти в 200 городах страны. Им предшествовало видеообращение Алексея Навального, который сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", состоявшемся 18 января прямо в отделении полиции, призвал россиян выходить на улицы и устраивать протестные митинги.

По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и применения насилия в отношения представителя власти. Среди задержанных –сотня несовершеннолетних и десятки журналистов. Больше всего полиция повязала людей в в Москве и Санкт-Петербурге.