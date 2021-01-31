У Москві затримали дружину Навального і відвезли в невідомому напрямку (відео)

Юлію Навальну було затримано за те, що вона приєдналася до мітингу у Москві на підтримку свого чоловіка.

У Москві, 31 січня, на одній з акцій протесту було затримано дружину Олексія Навального Юлію. Про це повідомляє телеканал Дождь.

Ще до свого затримання Юлія Навальна встигла опублікувати фотографію з району Сокольники у Москві, там знаходиться слідчий ізолятор "Матроська тиша", де тримають Навального. Дружина приєдналася до протестуючих, які вимагали звільнити російського опозиціонера.

Дружину Навального було затримано правоохоронцями за участь в неузгодженій з владою акції протесту. Після цього, в мережі зʼявилося відео, на якому був задокументований момент затримання Навальної.

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На даний момент поліція відтіснила активістів від СІЗО і затримує учасників акції. Дружину Навального відвезли в невідомому напрямку.

В сторону СІЗО рухається ще одна колона протестувальників, які також збираються вимагати звільнення Навального біля стін "Матроської тиші".

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Нагадаємо, попередні мітинги в підтримку Навального пройшли в Росії 23 січня майже в 200 містах країни. Їм передувало відеозвернення Олексія Навального, який відразу ж після рішення про його арешт на "судовому засіданні", яке відбулося 18 січня прямо у відділенні поліції, закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги.

За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ, в тому числі про порушення санітарно-епідеміологічних правил і застосування насильства у відносини представника влади. Серед затриманих -Сотні неповнолітніх і десятки журналістів. Найбільше поліція повʼязала людей в в Москві і Санкт-Петербурзі.