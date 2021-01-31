У Росії затримали рекордну кількість протестуючих, копи використовували електрошокери (відео)

По всій Росії затримали понад чотири з половиною тисячи людей, майже півтори тисячі — в Москві.

Під час антиурядових протестів, які в неділю, 31 січня, проводять в містах Росії прихильники опозиціонера Олексія Навального, затримали 4 567 осіб. Про це свідчать дані "ОВД-Инфо".

Число затримань на сьогоднішній демонстрації вже стало рекордним з 2011 року, коли організація почала вести спостереження.

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Найбільше затриманих в Москві — їх 1 450, далі йде Санкт-Петербург — із 997 затриманими. За даними російських ЗМІ, поліція під час придушення мітингів вдавалася до насильства, використовувала кийки, електрошокери і сльозогінний газ.

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За інформацією члена бюро профспілки журналістів Софії Русової, серед затриманих — не менше 82 співробітників ЗМІ. Серед них — Сергій Пархоменко ("Ехо Москви"), Михайло Зеленський ("Холод"), Олена Костюченко ("Нова газета"), Антон Фейнберг (РБК), Валерія Савінова ("МБХ медіа") та інші.

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При цьому в штабі Олексія Навального вже оголосили про завершення акції. З моменту її початку колони протестуючих пройшлися центром Москви, в тому числі поруч з СІЗО "Матроська тиша", де зараз перебуває сам Навальний. 2 лютого його чекає судове засідання по заміні умовного терміну на реальний по справі "Ів Роше".

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Нагадаємо, 31 січня в Росії проходять масштабні мітинги в підтримку Олексія Навального. У Москві вже затримали дружину опозиціонера, а в Пітері — репера Oxxxymiron.

Попередні мітинги на підтримку Навального пройшли в Росії 23 січня майже в 200 містах країни. Їм передувало відеозвернення Олексія Навального, який відразу ж після рішення про свій арешт на "судовому засіданні", яке відбулося 18 січня прямо у відділенні поліції, закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги.

За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ, в тому числі про порушення санітарно-епідеміологічних правил і застосування насильства по відношенню до представників влади. Серед затриманих – сотні неповнолітніх і десятки журналістів. Найбільше поліція повʼязала людей у Москві і Санкт-Петербурзі.