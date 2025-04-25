Все врахували: Арестович висміяв позицію України, яка відмовилась від мирного плану Трампа

Колишній радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає ідеальним план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Ексрадник заявив, що у Білому домі врахували усі важливі нюанси, і після цього обізвав президента Володимира Зеленського.

Related video

Реакція Арестовича на мирний план Трампа з'явилась у Telegram-каналі ексрадника та блогера.

Допис з'явився близько 17 год 25 квітня, через кілька годин після того, як Reuters опублікувало пропозиції Білого дому щодо завершення російсько-української війни. На думку Арестовича, у плані врахували усі важливі питання: і Кінбурнську косу, і судноплавство Дніпром, і Запорізьку АЕС. Текст пропозицій Трампа з'явився у мережі тому, що з умовами погодився президент РФ Володимир Путін, ідеться у дописі. Блогер наголосив, що угода була готова, але Зеленський "вперся" і її не підписав, при цьому українці могли отримати більше, ніж сподівались.

"План ідеальний. Ми б отримували набагато більше, ніж могли розраховувати. Все було готове вже на середу, Зе вперся", — впевнений Арестович.

Після цього блогер звинуватив українського президента у "скандалі", який той начебто вчинив. Арестович написав, що спецпредставник Білого дому Стів Віткофф "вмовляє" Путіна, а провина за ситуацію — на "зеленому ідіоті".

Переговори про завершення війни - думка Арестовича Фото: скриншот

Переговори про завершення війни — деталі

Зазначимо, вдень 25 квітня агентство Reuters опублікувало повний зміст мирного плану Трампа, який, ймовірно, мали затвердити під час переговорів у Лондоні 23 квітня. Перші пункти угоди — "постійне припинення вогню" (не завершення війни) та робота над тим, щоб технічно реалізувати це припинення. Серед умов, які отримала Україна, — Крим та окуповані Росією територій: США визнавали їх де-юре та де-факто відповідно. Крім того, росіяни мали повернути частину Харківської області, контроль над ЗАЕС та гирлом Дніпра поруч з Кінбурнською косою. Єдині гарантії безпеки — європейські та неєвропейські держави (жодних деталей немає), відмова від НАТО. Натомість РФ отримує скасування усіх санкцій та енергетичну та промислову співпрацю з США, написало Reuters.

Агентство також опублікувало зміст зустрічного документа, який у відповідь на ідеї Трампа написали Україна та європейські партнери під час зустрічі у Лондоні. У ньому ідеться про детальне узгодження гарантій безпеки, безумовне припинення вогню, обмін полоненими, повернення дітей, відмова від обміну територіями.

Нагадуємо, актор "Кварталу 95" Евген Кошовий розкритикував позицію Олексія Арестовича та запропонував США залишити у себе ексрадника як "харошого русского".