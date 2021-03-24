Байден рассмеялся в ответ на вопрос об отношениях с КНДР после испытания ракет (видео)

Президент США заявил, что не считает запуски ракет "провокацией" со стороны Северной Кореи.

Президент США Джо Байден 24 марта в Вашингтоне вкратце пообщался с журналистами касательно запуска ракет Северной Кореей. Об этом сообщает издание AP.

Так, отвечая на вопрос одного из них, Байден подчеркнул, что не считает этот запуск "провокацией".

"Нет, согласно информации Минобороны, это обычное дело. В этом нет ничего нового, ничего необычного в их действиях", — сказал президент США.

Затем журналист задал вопрос "повлияет ли это на дипломатические отношения двух стран", в ответ на что Байден лишь рассмеялся. После этого американский лидер развернулся и ушел.

[ + – ] Реакция Байдена на ракеты Северной Кореи

Издание СNN сообщило, что КНДР проводила провела испытания ракет впервые после того, как Байден вступил в должность президента США. Запуски проходили с 21 по 23 марта.

В Washington Post эти испытания назвали "прямым вызовом" Северной Кореи администрации Байдена.

Напомним, 17 марта было опубликовано интервью с президентом США Джо Байденом. Во время разговора американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

Комментируя резкие слова Байдена в свой адрес Путин ответил детской дразнилкой "Кто так обзывается, тот сам так называется". Позже Путин вызвал Байдена на дебаты в прямом эфире, однако в МИД РФ заявили, что администрация президента США отвергла это предложение.