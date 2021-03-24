Байден розсміявся у відповідь на запитання про стосунки з КНДР після випробування ракет (відео)

Президент США заявив, що не вважає запуски ракет "провокацією" з боку Північної Кореї.

Президент США Джо Байден 24 березня у Вашингтоні коротко поспілкувався з журналістами щодо запуску ракет Північною Кореєю. Про це повідомляє видання AP.

Так, відповідаючи на питання одного з них, Байден наголосив, що не вважає цей запуск "провокацією".

"Ні, згідно з інформацією Міноборони, це звичайна справа. У цьому немає нічого нового, нічого незвичайного в їх діях", — сказав президент США.

Потім журналіст поставив питання "чи вплине це на дипломатичні відносини двох країн", у відповідь на що Байден лише розсміявся. Після цього американський лідер розвернувся і пішов.

[ + – ] Реакція Байдена на ракети Північної Кореї

Видання СNN повідомило, що КНДР провела випробування ракет вперше після того, як Байден вступив на посаду президента США. Запуски проходили з 21 по 23 березня.

У Washington Post ці випробування назвали "прямим викликом" Північної Кореї адміністрації Байдена.

Нагадаємо, 17 березня було опубліковано інтерв'ю з президентом США Джо Байденом. Під час розмови американський лідер назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

Коментуючи різкі слова Байдена на свою адресу Путін відповів дитячою дражнилкою "Хто як обзивається, той сам так називається". Пізніше Путін викликав Байдена на дебати у прямому ефірі, проте в МЗС РФ заявили, що адміністрація президента США відкинула цю пропозицію.