Путин вызвал Байдена на дебаты в прямом эфире (видео)

Президент РФ заявил, что готов провести дискуссию с лидером США уже завтра, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести публичные дебаты. Об этом он заявил вечером 18 марта. Соответствующее видео опубликовал телеканал RT.

"Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии", — заявил Путин.

Президент РФ отметил, что подобная дискуссия, по его мнению, будет интересной как для россиян, так и для граждан США.

"Да и для жителей других стран. Я имею ввиду что на нас как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Мы могли бы поговорить и о двухсторонних отношениях, и о стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов. Их много, перечислять не буду. И о других проблемах, в том числе — и о борьбе с пандемией", — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что он готов провести дебаты с Байденом уже завтра, 19 марта, или в понедельник 22 марта.

Отметим, 17 марта было опубликовано интервью с президентом США Джо Байденом. Во время разговора американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

Кроме того, Российская Федерация вызвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для "консультаций, проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Комментируя резкие слова Байдена в свой адрес Путин ответил детской дразнилкой "Кто так обзывается, тот сам так называется".