Путін викликав Байдена на дебати в прямому ефірі (відео)

Президент РФ заявив, що готовий провести дискусію з лідером США вже завтра, 19 березня, або в понеділок, 22 березня.

Президент Росії Володимир Путін запропонував президенту США Джо Байдену провести публічні дебати. Про це він заявив увечері 18 березня. Відповідне відео опублікував телеканал RT.

"Я зараз подумав ось про що. Минулого разу ініціатива телефонної розмови надходила від президента Байдена. Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити нашу дискусію, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Без всяких затримок, а прямо у відкритій прямій дискусії", — заявив Путін.

Президент РФ зазначив, що подібна дискусія, на його думку, буде цікавою як для росіян, так і для громадян США.

"Та й для жителів інших країн. Я маю на увазі що на нас як на найбільших ядерних державах лежить особлива відповідальність за стратегічну безпеку на планеті. Ми могли б поговорити і про двосторонні відносини, і про стратегічну стабільність, і про рішення регіональних конфліктів. Їх багато, перераховувати не буду. І про інші проблеми, зокрема — і про боротьбу з пандемією", — сказав Путін.

Президент РФ зазначив, що він готовий провести дебати з Байденом уже завтра, 19 березня, або в понеділок 22 березня.

Зазначимо, 17 березня було опубліковане інтерв'ю з президентом США Джо Байденом. Під час розмови американський лідер назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

Крім того, Російська Федерація викликала свого посла у Вашингтоні Анатолія Антонова в Москву для "консультацій, проведених із метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин зі США".

Коментуючи різкі слова Байдена на свою адресу Путін відповів дитячою дражнилкою "Хто так обзивається, той сам так називається".