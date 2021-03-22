Байден отказался от дебатов с Путиным в прямом эфире, – МИД РФ

Россия обвинила Вашингтон в упущенной возможности выйти из тупика в отношениях.

В МИД России заявили, что Соединенные Штаты отвергли предложение Владимира Путина своему американскому коллеге Джо Байдену провести открытые дебаты в прямом эфире о состоянии российско-американских отношений.

Об этом говорится на сайте МИД РФ.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.Путина о проведении разговора с Президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта с.г. в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", – говорится в заявлении.

Владимир Путин вызвал Джо Байдена на дебаты после интервью американского президента телеканалу ABC News, в котором он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России "убийцей".

В МИД РФ заявили, что по вине Вашингтона была упущена возможность найти выход из тупика в российско-американских отношениях.

"Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США", – говорится в заявлении.

Отметим, 17 марта было опубликовано интервью с президентом США Джо Байденом. Во время разговора американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

После этого Российская Федерация вызвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для "консультаций, проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Сам Путин, комментируя интервью Байдена, пожелал ему здоровья "без иронии и без шуток", добавив фразу: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Он также предложил президенту США продолжить дискуссию уже в прямом эфире. Президент Байден оставил предложение Путина без комментариев.