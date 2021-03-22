Байден відмовився від дебатів з Путіним в прямому ефірі, — МЗС РФ

Росія звинуватила Вашингтон у втраченій можливості вийти з глухого кута у відносинах.

У МЗС Росії заявили, що Сполучені Штати відкинули пропозицію Володимира Путіна своєму американському колезі Джо Байдену провести відкриті дебати у прямому ефірі про стан російсько-американських відносин.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

"З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію президента Росії В.Путіна про проведення розмови з Президентом США Дж.Байденом 19 або 22 березня ц.р. у форматі відеоконференції у відкритому режимі для обговорення накопичених двосторонніх проблем, а також тематики стратегічної стабільності", — йдеться у заяві.

Володимир Путін викликав Джо Байдена на дебати після інтерв'ю американського президента телеканалу ABC News, в якому він ствердно відповів на питання, чи вважає він президента Росії "вбивцею".

У МЗС РФ заявили, що з вини Вашингтона була упущена можливість знайти вихід з глухого кута у російсько-американських відносинах.

"Упущена ще одна можливість для пошуку виходу з утвореного з вини Вашингтона глухого кута у російсько-американських відносинах. Відповідальність за це цілком на США", — йдеться в заяві.

Зазначимо, 17 березня було опубліковано інтерв'ю з президентом США Джо Байденом. Під час розмови американський лідер назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

Після цього Російська Федерація викликала свого посла у Вашингтоні Анатолія Антонова в Москву для "консультацій, проведених з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин з США".

Сам Путін, коментуючи інтерв'ю Байдена, побажав йому здоров'я "без іронії і без жартів", додавши фразу: "Хто як обзивається, той сам так називається". Він також запропонував президенту США продовжити дискусію вже у прямому ефірі. Президент Байден залишив пропозицію Путіна без коментарів.