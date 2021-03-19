Байден проигнорировал вопрос журналистов о "дебатах" с Путиным и ушел (видео)

Вопрос прозвучал после того, как глава Белого дома завершил речь о коронавирусе в США.

Президент США Джо Байден решил не отвечать на вопрос журналистов о том, согласен ли он принять участие в онлайн-дебатах со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Это следует из видео, размещенного в четверг, 18 марта, на странице Белого дома в Facebook.

Фрагмент с уходом от ответа: 9:38.

На записи видно, что после того, как Байден завершил выступление, посвященное коронавирусу, один из журналистов выкрикнул вопрос о том, готов ли тот поговорить с главой Кремля. Байден на вопрос никак не отреагировал и двинулся в сторону выхода из комнаты вместе с вице-президентом Камалой Харрис.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга, что президент США слишком занят, чтобы участвовать в таких разговорах с российским президентом.

"Мы взаимодействуем с российским руководством и правительством на всех уровнях, и мне больше нечего вам сообщить. Что касается встреч в будущем, то президент будет завтра в Джорджии и очень занят", – заявила она.

Отметим, 17 марта было опубликовано интервью с президентом США Джо Байденом. Во время разговора американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

Кроме того, Российская Федерация пригласила своего посла в ВашингтонеАнатолия Антонова в Москву для "консультаций, проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

После этого Владимир Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире.

"Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии", — заявил Путин.