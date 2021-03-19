Байден проігнорував запитання журналістів про "дебати" з Путіним і пішов (відео)

Запитання пролунало після того, як голова Білого дому завершив промову про коронавірус у США.

Президент США Джо Байден вирішив не відповідати на запитання журналістів про те, чи згоден він взяти участь в онлайн-дебатах зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Це випливає з відео, розміщеного в четвер, 18 березня, на сторінці Білого дому у Facebook.

Фрагмент з відходом від відповіді: 9:38.

На записі видно, що після того, як Байден завершив виступ, присвячений коронавірусу, один з журналістів вигукнув запитання про те, чи готовий той поговорити з головою Кремля. Байден на запитання ніяк не відреагував і рушив у бік виходу з кімнати разом з віцепрезидентом Камалією Харріс.

Раніше в цей же день прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі заявила під час брифінгу, що президент США занадто зайнятий, щоб брати участь у таких розмовах з російським президентом.

"Ми взаємодіємо з російським керівництвом і урядом на всіх рівнях, і мені більше нічого вам повідомити. Що стосується зустрічей у майбутньому, то президент буде завтра в Джорджії і буде дуже зайнятий", — заявила вона.

Зазначимо, що 17 березня було опубліковано інтервʼю з президентом США Джо Байденом. Під час розмови американський лідер назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

Крім того, Російська Федерація запросила свого посла у Вашингтоні Анатолія Антонова в Москву для "консультацій, проведених з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин із США".

Після цього Володимир Путін викликав Джо Байдена на дебати в прямому ефірі.

"Я зараз подумав ось про що. Минулого разу ініціатива телефонної розмови виходила від президента Байдена. Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити нашу дискусію, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається онлайном. Без усяких затримок, а прямо у відкритій прямій дискусії", — заявив Путін.