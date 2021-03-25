КНДР провела запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря

Випущені ракети, найімовірніше, були з малою дальністю ураження, вони пролетіли по 400+ км у напрямку моря.

Північна Корея запустила дві балістичні ракети у напрямку поруч з Японським морем. Про це повідомляє Reuters.

За даними сил самооборони Японії, ракети не несли загрози країні та повинні впасти навіть не в економічній зоні країни. Перша ракета зафіксована приблизно о 7-й годині ранку за місцевим часом, вона пролетіла майже 420 кілометрів. Через 20 хвилин за нею пішла друга ракета, яка пролетіла 430 км. Це вказує на те, що випущені ракети були зброєю малої дальності.

Але Японія все ж передала протест у КНДР через посольство в Китаї. Влада зазначає, що це випробування ракет несе загрозу безпеці та миру в регіоні.

"Перший запуск у менш ніж за рік являє собою загрозу миру та стабільності в Японії і регіоні, а також порушує резолюції ООН", — заявив премʼєр-міністр Японії Йосіхіде Суґа.

Повідомляється, що запуск співпав із початком естафети олімпійського вогню в Японії, який сьогодні стартує. Питання запуску балістичних ракет японська влада планує обговорити з Джо Байденом.

У Південній Кореї також фіксували цей запуск. Вони проаналізують дані для подальших консультацій.

Нагадаємо, 23 березня в КНДР запустили ракети малої дальності, кинувши виклик Джо Байдену.

А президент США розсміявся у відповідь на запитання про відносини з КНДР після випробування ракет.