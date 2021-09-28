КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря

Снаряд упал за пределами экономической зоны Японии. Информации о том, где именно приземлился баллистический снаряд, у японских властей пока нет.

Во вторник, 28 сентября Корейская народная демократическая республика (КНДР) выпустила снаряд, похожий на баллистическую ракету, в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на представителей властей Японии сообщает агентство Kyodo.

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По данным журналистов, снаряд упал в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии. В свою очередь военнослужащие Южной Кореи заявили, что КНДР выпустила ракету малой дальности около 06:40 (00:40 по Киеву) по местному времени в направлении восточного побережья, недалеко от границы с Китаем.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сказал, что поручил правительственным чиновникам обеспечить безопасность морского и воздушного движения и подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.

"Мы активизируем слежение и анализируем ситуацию", — сказал журналистам глава правительства.

Тем временем Совет нацбезопасности Южной Кореи провел экстренное заседание, в ходе которого члены органа были проинформированы о запуске ракеты.

"(Члены Совета национальной безопасности) решили сотрудничать со странами-партнерами, особенно с Соединенными Штатами, при этом внимательно следя за будущими действиями Северной Кореи", — говорится в заявлении канцелярии президента страны.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал своей команде, специализирующейся на национальной безопасности, "тщательно проанализировать" намерения, стоящие за последним запуском Северной Кореей ракеты, и ее недавние заявления о межкорейских отношениях.

В своем заявлении Индо-Тихоокеанское командование США упомянуло, что, по его оценке, "это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США или для наших союзников", но подчеркнуло, что запуск ракеты создает "дестабилизирующее воздействие" Северной Кореи.

"Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", — добавили американские представители.

Запуск произошел всего через несколько дней после того, как Ким Е Чен, влиятельная младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, раскритиковала возможное наращивание вооружения со стороны США и Южной Кореи.

Напомним, последний запуск баллистических ракет КНДР произошел 15 сентября. Согласно данным японских властей, две ракеты достигли высоты примерно в 50 километров и пролетели около 750 км. Снаряды упали в водах полуострова Ното. Северная Корея заявила, что запуск 15 сентября был испытанием "железнодорожной ракетной системы" и что его цель заключалась в нанесении удара по целевой области в 800 км от ее восточного побережья.

Напомним, первый запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи в этом году состоялся 25 марта — тогда ракеты также оказались в районе Японского моря.