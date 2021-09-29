КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Hwasong-8"

Испытания новой ракеты прошли на одном из полигонов на севере страны, "Hwasong-8" показала летную маневренность и устойчивость.

Утром, 28 сентября Академия оборонных наук КНДР провела испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает официальное информагентство Северной Кореи ЦТАК.

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Агентство пишет, что исследование и разработка гиперзвуковых ракет входит в пятерку основных задач в секторе стратегических вооружений пятилетнего плана развития оборонной науки и системы вооружений Северной Кореи.

"При первом испытательном пуске подтверждены летная маневренность и устойчивость ракеты, а также технические показатели, в том числе управляемая маневренность и характеристики отделяемой гиперзвуковой боевой части", – говорится в сообщении.

Кроме того, утверждает ЦТАК, во время испытаний, которые произошли на одном из полигонов на севере КНДР, были подтверждены стабильность усиленной топливной системы ракеты.

Напомним, во вторник, 28 сентября сообщалось, что КНДР выпустила снаряд, похожий на баллистическую ракету, в сторону Японского моря.

Предыдущий запуск баллистических ракет КНДР произошел 15 сентября: две ракеты достигли высоты примерно в 50 километров и пролетели около 750 км.

А первый запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи в этом году состоялся 25 марта – тогда ракеты также оказались в районе Японского моря.