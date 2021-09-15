На тлі пусків КНДР: Південна Корея запустила балістичну ракету з підводного човна (фото)

Ракета з водотоннажністю 3000 тонн успішно уразила ціль, пролетівши всю дистанцію.

Сьогодні, 15 вересня, Південна Корея провела пуски балістичною ракетою з підводного човна в випробувальному центі ADD Anheung. Ракету з водотоннажністю 3000 тонн запустили з підводного човна. Пуск завершився успішно, ракета пролетіла всю дистанцію і влучила в ціль. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

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"Володіння БРПЛ дуже важливо з точки зору забезпечення стримування від всеспрямованих загроз, і очікується, що воно відіграватиме велику роль у самостійній національній обороні і встановленні миру на Корейському півострові в майбутньому", — вказують у публікації.

[ + – ] Пуск ракети з підводного човна

Південна Корея стала 7 країною в світі, яка може проводити пуски балістичних ракет з підводних човнів.

Запуск південнокорейських ракет пройшли на тлі північнокорейських. Ракета КНДР пролетіла близько 800 км у сторону Японського моря. У Північній Кореї заявляли, що вони також мають можливість пуску балістичних ракет з води, але в Південній Кореї вважають, що мова йде про баржі, а не підводні човни.

Наразі в Південній Кореї розробляють дві інші стратегічні зброї — надзвукові крилаті ракети і балістичні ракети великої потужності зі значно збільшеною вагою боєголовки.

Нагадаємо, перший пуск балістичної ракети з підводного човна Південна Корея провела 5 липня. КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря. Це вже п'ятий пуск у цьому році.

13 вересня КНДР повідомила про успішні випробування нової крилатої ракети великої дальності.