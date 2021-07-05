Уперше в історії: Південна Корея провела пуски балістичних ракет з підводного човна (фото)

Країна стала сьомою державою у світі, яка має технологію ракетних установок для пуску з підводного човна.

Південна Корея провела запуск балістичної ракети з дизель-електричного підводного човна, вперше у своїй історії. Про це повідомляє Naval News.

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Незважаючи на відсутність ядерної зброї, країна стала сьомою державою, яке освоїла технологію запуску ракет з підводних човнів. Повідомляється, що пуск ракет був здійснений успішно.

Ракета була випущена з підводного човна Dosan Ahn Changho. У неї є шість вертикальних шахт для запуску крилатих балістичних ракет з дальністю 1500 (крилата ракета Hyunmoo 3C) або 800 км (Hyunmoo 4). За інформацією видання, Південна Корея планує побудувати до 10 підводних човнів, здатних до запуску ракет. Це повинно стати одним зі стримувальних чинників від потенційної агресії Північної Кореї.

[ + – ] Балістична ракета Hyunmoo 2B Фото: naval news

"Корейські збройні сили набувають сучасних та потужних засобів, щоб гарантувати мир на Корейському півострові на основі сильної військової могутності. Вони будуть постійно розвиватися", — заявив міністр оборони Південної Кореї Сон Ен Му.

Короткі технічні характеристики Dosan Ahn Chango:

Повна водотоннажність — 3300 тонн

Довжина — 84 метри

Дальність ходу — 10 тисяч морських мил

Автономність — 50 днів

Екіпаж — 59 осіб

Озброєння — шість торпедних апаратів калібру 533 мм і 21 торпеда до неї.

Нагадаємо, Південна Корея закупить 24 ударних вертольоти Surion на 1,4 млрд доларів. Також у Південній Кореї представили безпілотний розвідавтомобіль за формулою 6х6, здатний самостійно виявляти загрози та брати участь у бойових зіткненнях. 9 квітня Південна Корея представила свій перший винищувач KF-21, який розроблений спільно з Індонезією.