Впервые в истории: Южная Корея провела пуски баллистических ракет с подводной лодки (фото)

Страна стала седьмым государством в мире, обладающей технологией ракетных установок для пуска с подводной лодки.

Южная Корея провела запуск баллистической ракеты с дизель-электрической подводной лодки, впервые в своей истории. Об этом сообщает Naval News.

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Несмотря на отсутствие ядерного оружия, страна стала седьмым государством, которое освоила технологию запуска ракет из подводных лодок. Сообщается, что пуск ракет был совершен успешно.

Ракета была выпущена из подводной лодки Dosan Ahn Changho. У нее есть шесть вертикальных шахт для запуска крылатых баллистических ракет с дальностью 1500 (крылатая ракета Hyunmoo 3C) или 800 км (Hyunmoo 4). По информации издания, Южная Корея планирует построить до 10 подводных лодок, способных к запуску ракет. Это должно стать одним из сдерживающих факторов от потенциальной агрессии Северной Кореи.

[ + – ] Баллистическая ракета Hyunmoo 2B Фото: naval news

"Корейские вооруженные силы приобретают современные и мощные средства, чтобы гарантировать мир на Корейском полуострове на основе сильной военной мощи. Они будут постоянно развиваться", — заявил министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му.

Краткие технические характеристики Dosan Ahn Chango:

Полное водоизмещение — 3300 тонн

Длина — 84 метра

Дальность хода — 10 тысяч морских мил

Автономность — 50 дней

Экипаж — 59 человек

Вооружение — шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм и 21 торпеда к ней.

Напомним, Южная Корея закупит 24 ударных вертолета Surion на 1,4 млрд долларов. Также в Южной Кореи представили беспилотный разведавтомобиль по формуле 6х6, способный самостоятельно выявлять угрозы и участвовать в боевых столкновениях. 9 апреля Южная Корея представила свой первый истребитель KF-21, который разработан совместно с Индонезией.