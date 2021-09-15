На фоне пусков КНДР: Южная Корея запустила баллистическую ракету с подводной лодки (фото)

Ракета с водоизмещением в 3000 тонн успешно поразила цель, пролетев всю дистанцию.

Сегодня, 15 сентября, Южная Корея провела пуски баллистической ракетой с подводной лодки в испытательном центе ADD Anheung. Ракету с водоизмещением 3000 тонн запустили с подводной лодки. Пуск завершился успешно, ракета пролетела всю дистанцию и поразила цель. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

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"Обладание БРПЛ очень важно с точки зрения обеспечения сдерживания от всенаправленных угроз, и ожидается, что оно будет играть большую роль в самостоятельной национальной обороне и установлении мира на Корейском полуострове в будущем", — указывают в публикации.

[ + – ] Пуск ракеты с подлодки

Южная Корея стала 7 страной в мире, которая может проводить пуски баллистических ракет с подводных лодок.

Запуск южнокорейских ракет прошли на фоне северокорейских. Ракета КНДР пролетела около 800 км в сторону Японского моря. В Северной Корее заявляли, что они также имеют возможность пуска баллистических ракет с воды, но в Южной Корее считают, что речь идет о барже, а не подводной лодке.

На данный момент в Южной Корее разрабатывают два других стратегических оружия — сверхзвуковые крылатые ракеты и баллистические ракеты большой мощности со значительно увеличенным весом боеголовки.

Напомним, первый пуск баллистической ракеты с подводной лодки Южная Корея провела 5 июля. КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. Это уже пятый пуск в этом году.

13 сентября, КНДР сообщила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности.