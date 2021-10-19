КНДР запустила балістичну ракету. Прем'єр Японії скликає екстрене засідання Радбезу

Ракета пролетіла майже 450 кілометрів, проте де вона впала невідомо. Перед запуском Вашингтон висловив готовність вести діалог із Пхеньяном щодо ядерного роззброєння.

Північна Корея запустила щонайменше одну балістичну ракету в бік Японського моря через кілька годин після того, як Вашингтон підтвердив готовність вести діалог із владою КНДР щодо ядерного роззброєння країни. Про це повідомляє агентство Associated Press.

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Міністр оборони Японії заявив, що Північна Корея запустила дві балістичні ракети з району міста Сінпхо в провінції Хамген-Намдо, однак, згідно з даними південнокорейського Комітету начальників штабів, держава здійснила запуск однієї ракети. Агентство Yonhap із посиланням на джерела повідомляє, що ракета пролетіла 430-450 км, висота на піку становила 60 км. Де впала ракета наразі невідомо.

За даними журналістів, верф, розташована в Сінпхо, є великим оборонним центром КНДР, де зосереджене виробництво підводних човнів. Також Північна Корея використовувала потужності цієї верфі для розробки систем балістичної зброї, призначених для запусків ракет із підводних човнів.

Видання Kyodo пише, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда раніше сьогодні перебував на північному сході країни і повинен був вирушити в префектуру Акіта, однак після пусків ракет він вирішив повернутися в Токіо, щоб взяти участь в екстреному засіданні Ради національної безпеки, присвяченому інциденту.

Запуск відбувся після того, як у понеділок, 18 жовтня, спецпредставник президента США Джо Байдена з ядерного нерозповсюдження Джеффрі Еберхардт на засіданні Першого комітету Генасамблеї ООН заявив, що Штати "як і раніше готові до дипломатичної взаємодії з Північною Кореєю для досягнення нашої мети — повної денуклеаризації корейського півострова". Представник Вашингтона при цьому додав, що діалог між країнами можливий "без попередніх умов".

Також відомо, що цього тижня в Сеулі (Південна Корея) пройдуть переговори щодо ситуації з КНДР. У них візьме участь спецпредставник США з Північної Кореї Сунг Кім

Нагадаємо, 11 і 12 вересня КНДР провела випробування нового типу крилатої ракети великої дальності. Уже 29 вересня в Північній Кореї заявили про успішне випробування гіперзвукової ракети "Hwasong-8". А на наступний день країна зробила запуск нової зенітної ракети.