Північнокорейські ЗМІ назвали батька Кім Чен Ина творцем шаурми (відео)

Ідея подавати людям коржі з м'ясною начинкою, як стверджують північнокорейські журналісти, прийшла Кім Чен Іру ще в 2011 році.

Преса в Північній Кореї повідомила, що колишній правитель КНДР Кім Чен Ір є винахідником шаурми. Про це пише видання місцеве видання "Rodong Sinmun"

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Північнокорейські журналісти у своєму матеріалі згадали кіоски з продажу коржиків із м'ясом і заявили, що в Пхеньяні стає популярною вулична їжа.

"Ми з глибоким почуттям згадуємо, як голова Кім Чен Ір був задоволений під час відвідування нещодавно збудованого цеху Кумсонської фабрики харчових продуктів. Зазирнувши до пересувного пункту обслуговування, глава КНДР дав вказівку, щоб людям подавали розігріті пшеничні коржики з начинкою. Досі ми пам'ятаємо його слова про те, що нашому народу було б приємніше, якби влітку його пригощали мінеральною водою, а взимку — гарячим чаєм із пшеничними коржиками в кіосках.

Підконтрольна владі газета також повідомляє, що чинний керівник країни бере участь у популяризації страви серед жителів КНДР — "вживав заходів для виробництва пшеничних коржиків та обслуговування у точках продажу".

Держтелебачення Північної Кореї також опублікувало відеоролик, як задоволені жителі країни стоять у черзі для покупки пшеничного коржика.

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Північнокорейці, які змушені були виїхати з КНДР, стверджують, що такі страви на вулицях країни рідко можна зустріти. Хьон Сен Лі, який виїхав із Кореї у 2014 році, запевняє, що більшість його співвітчизників навіть мріяти не можуть про те, щоб з'їсти пшеничний коржик із м'ясом.

"У більшості громадян немає грошей, щоб купити іноземну їжу. Навіть якщо в них є гроші, їм ніде її спробувати. У 1990-ті роки любителі хліба й олії піддавалися сатирі та критиці як зрадники соціалізму. Я ніколи не бачив у продажу буріто…" — заявив у коментарі Хьон Сен Лі.

М'ясо в пшеничному коржі / лаваші зазвичай подають під виглядом шаурми або буріто.

Шаурма — близькосхідна страва з м'яса, яку обсмажують на рожні та загортають у пшеничний лаваш чи піту. Вважається, що прообразом шаурми стала грецька страва Гірос.

Буріто — мексиканська страва. М'який пшеничний коржик, в який загортають рубане м'ясо, пересмажені боби, рис, помідори, авокадо або сир. Перша згадка про буріто з'явилася в 1895 році в словнику "Diccionario de Mexicanismos" — страва була описана в тому варіанті приготування, який на сьогоднішній день активно використовується закладами.

Зазначимо, напередодні Нового року на публіці з'явився схудлий Кім Чен Ин. Лідер Північної Кореї значно схуд, а державне телебачення повідомляло, що виснажений стан глави держави "розбиває серця" корейців.

У серпні держтелебачення КНДР опублікувало пропагандистський ролик про шкоду зайвої ваги. Жителів Північної Кореї, на тлі проблем із продовольством, намагалися переконати не переїдати.