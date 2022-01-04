СМИ в КНДР назвали отца Ким Чен Ына создателем шаурмы (видео)

Идея подавать людям лепешки с мясной начинкой, как утверждают северокорейские журналисты, пришла Ким Чен Иру еще в 2011 году.

Пресса в Северной Корее сообщила, что бывший правитель КНДР Ким Чен Ир является изобретателем шаурмы. Об этом пишет издание местное издание "Rodong Sinmun"

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Северокорейские журналисты в своем материале упомянули киоски по продаже лепешек с мясом и заявили, что в Пхеньяне становится популярной уличная еда.

"Мы с глубоким чувством вспоминаем, как председатель Ким Чен Ир был доволен во время посещения недавно построенного цеха Кумсонской фабрики пищевых продуктов. Заглянув в передвижной пункт обслуживания, глава КНДР дал указание, чтобы людям подавали разогретые пшеничные лепешки с начинкой. До сих пор мы помним его слова о том, что нашему народу было бы приятнее, если бы летом его угощали минеральной водой, а зимой — горячим чаем с пшеничными лепешками в киосках.", — пишет местное издание, передавая отцу Ким Чен Ына лавры "создателя шаурмы".

Подконтрольная властям газета также сообщает, что действующий руководитель страны участвует в популяризации блюда среди жителей КНДР — "принимал меры для производства пшеничных лепешек и обслуживания в точках продажи".

Гостелевидение Северной Кореи также опубликовало видеоролик, как довольные жители страны стоят в очереди для покупки пшеничной лепешки.

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Северокорейцы, которые были вынуждены выехать из КНДР, утверждают, что такие блюда на улицах страны редко можно встретить. Хен Сен Ли, выехавший из Кореи в 2014 году, заверяет, что большинство его соотечественников даже мечтать не могут о том, чтобы съесть пшеничную лепешку с мясом.

"У большинства граждан нет денег, чтобы купить иностранную еду. Даже если у них есть деньги, им негде ее попробовать. В 1990-е годы любители хлеба и масла подвергались сатире и критике как предатели социализма. Я никогда не видел в продаже буррито…", — заявил в комментарии Хен Сен Ли.

Мясо в пшеничной лепешке/лаваше традиционно подают под видом шаурмы либо буррито.

Шаурма — ближневосточное блюдо из мяса, которое обжаривают на вертеле и заворачивают в пшеничный лаваш или питу. Считается, что прообразом шаурмы стало греческое блюдо Гирос.

Буррито — мексиканское блюдо. Мягкая пшеничная лепешка, в которую заворачивают рубленое мясо, пережаренные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр. Первое упоминание о буррито появилось в 1895 году в словаре "Diccionario de Mexicanismos" — блюдо было описано в том варианте приготовления, который на сегодняшний день активно используется заведениями.

Отметим, накануне Нового года на публике появился похудевший Ким Чен Ын. Лидер Северной Кореи значительно похудел, а государственное телевидение сообщало, что истощенное состояние главы государства "разбивает сердца" корейцев.

В августе гостелевидение КНДР опубликовало пропагандистский ролик о вреде лишнего веса. Жителей Северной Кореи, на фоне проблем с продовольствием, старались убедить не переедать.