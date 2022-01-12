Новый запуск КНДР произвела через шесть дней после предыдущих испытаний.

Федеральное управление гражданской авиации США временно приостановило полеты над западным побережьем страны после того, как Северная Корея испытала новую баллистическую ракету, сообщает New York Post.

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По оценкам южнокорейских военных, ракета преодолела более 435 миль над морем, достигнув максимальной высоты почти в 40 миль со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука. Военное командование Южной Кореи заявило, что новая ракета, оказалась даже более мощной, чем запущенная на прошлой неделе. Как и в прошлый раз выстрел был произведен с провинции Джаганг в сторону океана у восточного побережья.

После запуска американский авиарегулятор тут же заблокировал все полеты над западным побережьем США, заявив что существует угроза национальной безопасности.

"В качестве меры предосторожности Федеральное управление временно приостановило вылеты в некоторых аэропортах на западном побережье", — подтвердил представитель организации.

Аэропорты западного побережья вернулись к полноценной работе через менее, чем через 15 минут. Власти заявили, что приостановка полетов была штатной мерой предосторожности, которая предпринимается регулярно.

Командование вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что запуск не представлял "непосредственной угрозы для личного состава, территории США или наших союзников".

Последнее в прошлом году испытание баллистической ракеты Северная Корея провела в октябре. Тогда ракета пролетела около 450 километров, однако где она упала неизвестно. Перед запуском Вашингтон выразил готовность вести диалог с Пхеньяном касательно ядерного разоружения.

Ранее Фокус сообщал, что средства массовой КНДР назвали отца Ким Чен Ына создателем шаурмы. Идея подавать людям лепешки с мясной начинкой, как утверждают северокорейские журналисты, пришла Ким Чен Иру еще в 2011 году.