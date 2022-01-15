Северная Корея в третий раз с начала года провела запуск баллистических ракет

С железнодорожной платформы было запущено сразу две ракеты. Системы раннего предупреждения США впервые среагировали на угрозу атаки.

Северная Корея провела очередные испытания баллистических ракет, сразу после введения санкций США из-за предыдущих запусков. На этот раз в воздух отправили сразу две тактические управляемые ракеты, что стало третьим испытанием оружия в стране в этом месяце, сообщает France 24.

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Две баллистические ракеты малой дальности были запущены с железнодорожной платформы 14 января. Это произошло всего через несколько часов после того, как Пхеньян обвинил Соединенные Штаты в "провокации" в связи с новыми санкциями.

"Испытания были проведены для проверки и оценки навыков действий железнодорожного полка", — сообщило официальное информационное агентство Пхеньяна KCNA.

Также агентство сообщило о намерении властей КНДР создать надлежащую систему управления железнодорожными ракетными пусковыми установками по всей стране.

Объединенный комитет начальников штабов Сеула заявил, что ракеты преодолели расстояние в 430 километров на высоте 36 километров. Системы раннего предупреждения США впервые среагировали на ракеты КНДР. Американские военные предположили, что новая северокорейская ракета, может достичь Соединенных Штатов, однако через некоторое время стало ясно, что угрозы нет.

Отметим, что после предыдущего запуска Пхеньяном ракеты 11 января, Федеральное управление гражданской авиации США временно приостановило полеты над западным побережьем страны. Тогда власти заявили, что существует угроза национальной безопасности.

В результате администрация Джозефа Байдена ввела свои первые санкции против программ вооружения Северной Кореи. Под них попали шесть северокорейцев, один россиянин и одна российская компания, которая отвечала за закупку товаров для программ из России и Китая. В ответ Пхеньян обвинил Вашингтон в "преднамеренной эскалации" ситуации, заявив, что у него есть "законное право" на самооборону.

Первый запуск в новом году КНДР провели 5 января: ракета пролетела 500 км. В Южной Корее заявили, что подобные пуски могут повредить мирному процессу. Японские власти утверждают, что ракета упала в Восточном море.

Ранее Фокус сообщал, что Ким Чен Ын явился на публику исхудавшим на 20 кг. В местных СМИ пишут, что лидер КНДР стал меньше есть ради голодающей страны, а истощенный внешний вид главы государства "разбивает сердца" корейцев.