Південна Корея погодила закінчення війни з КНДР: що відомо

Південнокорейський президент до кінця президентського терміну хоче підписати угоду про закінчення війни. Однак, у цього рішення є як свої прихильники, так і противники, які говорять про можливі вимоги Пхеньяна.

Північна Корея, США та Китай узгодили основні моменти припинення корейської війни. Про це повідомляє ВВС.

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Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що сторони дійшли розуміння основних моментів припинення корейської війни. Незабаром розпочнуться переговори про угоду. Поки що вони відкладені на вимогу КНДР.

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Південнокорейський президент, як пишуть у виданні, наріжним каменем свого президентства зробив угоду про припинення конфлікту. І в нього залишилося мало часу, оскільки його каденція закінчується вже в березні наступного року.

Прихильники угоди вважають, що мир може стати дипломатичним жестом для КНДР щодо надання гарантій безпеки.

Противники угоди вважають, що таким чином Пхеньян може вимагати від Сеула виведення американських військ з Південної Кореї, щоб покласти край щорічним спільним навчанням.

Північна Корея також вимагає скасувати санкції США проти програми озброєння.

"Через це ми не можемо сісти для обговорення або переговорів щодо декларації... ми сподіваємося, що переговори розпочато", — заявив Мун Чже Ін

Позиція США та Китаю

У США заявляють, що перш ніж санкції проти КНДР буде знято, їм спочатку потрібно відмовитися від ядерної зброї. А радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Штати можуть мати різні точки зору на послідовність і терміни виконання кроків для припинення війни.

Китайський дипломат Ян Цзєчи пообіцяв підтримку Китаю в русі за оголошенням про кінець війни.

За фактом між країнами з моменту припинення бойових дій у липні 1953 року угода про перемир'я, але вони все ще перебувають у стані війни. У її ході загинуло 5 млн людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин передав частину повноважень своїй сестрі Кім Йо Чжон, вона керуватиме "спільними справами держави". У червні 2020 року КНДР заблокувала всі лінії зв'язку з Південною Кореєю.