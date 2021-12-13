Южная Корея согласовала окончание войны с КНДР: что известно

Южнокорейский президент до конца президентского срока хочет подписать соглашение об окончании войны. Однако у этого решения есть как свои сторонники, так и противники, которые говорят о возможных требованиях Пхеньяна.

Северная Корея, США и Китай согласовали основные момент прекращения корейской войны. Об этом сообщает BBC.

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что стороны пришли к пониманию основных моментов прекращения корейской войны. В скором времени начнутся переговоры о соглашении. Пока они отложены по требованию КНДР.

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Южнокорейский президент, как пишут в издании, краеугольным камнем своего президентства сделал соглашение о прекращении конфликта. И у него осталось мало времени так как его каденция заканчивается уже в марте следующего года.

Сторонники соглашения считают, что мир может стать дипломатическим жестом для КНДР в плане предоставления гарантий безопасности.

Противники сделки считают, что таким образом Пхеньян может потребовать от Сеула вывода американских войск из Южной Кореи, чтобы положить конец ежегодным совместным учениям.

Северная Корея также требует отменить санкции США против программы вооружения.

"Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации … мы надеемся, что переговоры будут начаты", — заявил Мун Чжэ Ин

Позиция США и Китая

В США заявляют, что прежде чем санкции против КНДР будут сняты, им сперва нужно отказаться от ядерного оружия. А советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что Штаты могут иметь разные точки зрения на последовательность и сроки выполнения шагов для прекращения войны.

Китайский дипломат Ян Цзечи пообещал поддержку Китая в движении по объявлению о конце войны.

По факту между странами с момента прекращения боевых действий в июле 1953 года соглашение о перемирии, но они все еще находятся в состоянии войны. В ее ходе погибло 5 млн людей.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре Ким Е Чжон, она будет руководить "общими делами государства". В июне 2020 года КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей.