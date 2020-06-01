КНДР решила заблокировать все линии связи с Южной Кореей

КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки

Северная Корея решила заблокировать все линии связи с Южной Кореей. Соответствующее заявление распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В КНДР считают, что власти Сеула привели взаимоотношения между Севером и Югом к "конечной точке", а переговоры между странами вызывают "только разочарование".

"Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", – говорится в сообщении ЦТАК.

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Уточняется, что все линии коммуникации будут отключены 9 июня в полдень по местному времени. А нынешние меры станут шагом лишь первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении "других ненужных действий".

Такой шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

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